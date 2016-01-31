به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان صبح یکشنبه در بازدید از بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) ساری، اظهار کرد: می‌دانیم که هر یک از افراد ممکن است با مشکلاتی مواجه باشند اما وقتی قبول می‌کنیم در جای مقدسی کارکنیم باید مشکلات را بپذیریم و همه بیماران را به یک‌چشم ببینیم.

وی بابیان اینکه مردم از سراسر استان برای دریافت خدمات به بیمارستان امام خمینی (ره) ساری مراجعه می‌کنند، افزود: به دلیل خدماتی که ارائه می‌شود حجم کار در این بیمارستان زیاد است.

فرماندار ساری با اشاره به اینکه روند اجرای پروژه بیمارستان هزار تختخوابی را با جدیت پیگیری می‌کنیم، گفت: این بیمارستان از پیشرفت مناسبی برخوردار است و تفاهم‌نامه‌ای هم امضا کردیم تا روند احداث تسریع یابد.

این مسئول بابیان اینکه دولت هم اقدامات گسترده‌ای در حوزه بهداشت و درمان دارد، تصریح کرد: تلاش دولت در ارائه خدمات مناسب به مردم است و دانشگاه علوم پزشکی مازندران هم در این راستا گام برمی‌دارد.

در ادامه این بازدید قائم‌مقام رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) ساری در سخنانی اظهار کرد: هشت ماه است که اضافه‌کار کارکنان بیمارستان را نپرداختیم چون بیمه‌ها حق ما را پرداخت نکردند.

رضا نجفی بابیان اینکه بیمارستان امام خمینی (ره) ساری از درآمد مناسبی برخوردار است، افزود: اگر بیمه این درآمد را زودتر به ما اختصاص دهد می‌توانیم تا ۸۰ درصد از رضایت کارکنان را جلب کنیم و ضریب کیفیت و درآمدی که اورژانس کسب می‌کند خاص است و در قانون هم لحاظ شده است.