نیاز به ۵۵ روز کاری برای بررسی بودجه ۹۵ در مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا مصباحی مقدم در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آینده فروش روزانه دو میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه نفت و میعانات آن در نظر گرفته شده است، گفت: ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی در این لایحه بسیار کم دیده شده است.

وی با بیان اینکه اکنون ۵۰ درصد صنایع کوچک و متوسط کشور تعطیل و بقیه کمتر از ظرفیت فعال هستند، افزود: ظرفیت‌های خالی دیگری برای خروج از رکود در بخش صنعت و معدن، خدمات، ‌مسکن و کشاورزی وجود دارد که دولت به آنها توجه نکرده است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ مجلس با اشاره به اینکه رشد اقتصادی پنج درصدی که دولت برای سال آینده پیش بینی کرده است، یعنی خروج از رکود که از نظر ظرفیت‌های بالقوه امکان تحقق آن وجود دارد، گفت: بنگاه‌های اقتصادی کوچک نیاز به تزریق نقدینگی دارند که به این موضوع به صورت خاص در لایحه بودجه ۹۵ دیده نشده است.

مصباحی مقدم افزود: امسال ۷ میلیارد دلار از منابع درآمدی دولت آزاد می‌شود که کسری بودجه عمرانی را تا پایان سال تأمین می‌کند. ۴۲ میلیارد دلار نیز سهم صندوق توسعه ملی است که باید به بنگاه های غیردولتی به صورت تسهیلات اختصاص یابد و این موجب رونق کسب و کار در کشور خواهد شد. البته اینکه این پول کجا خرج شود، مهم است و به مدیریت دولت بازمی گردد.

وی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان میزان نقدینگی کشور است، افزود: براساس روال گذشته قیمت نفت در بودجه چند دلار زیر قیمت جهانی در نظر گرفته می شد اما در لایحه بودجه ۹۵ قیمت نفت بالاتر از قیمت جهانی محاسبه شده است که این به صورت طبیعی موجب کسری بودجه خواهد شد.

وی گفت: بودجه سال ۹۴ نیز درباره فروش نفت با کسری روبرو شد، زیرا در این بودجه فروش یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات با قیمت هر بشکه ۵۷ دلار محاسبه شده بود که محقق نشد. دولت نمی‌خواهد قیمت ارز افزایش یابد و بانک مرکزی نیز اعلام کرده است که می‌خواهد نرخ ارز را تک رقمی کند.

وی با اشاره به روند بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی، گفت: ۵۵ روز کاری برای بررسی بودجه نیاز است که امکان تصویب بودجه سال آینده بیش از اتمام امسال فراهم نمی‌شود. دولت نیازمند ارائه لایحه بودجه چند دوازدهم است.

لایحه برنامه ششم تقدیمی به مجلس برنامه نیست

غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون بودجه مجلس در این برنامه با بیان اینکه دولت اصرار بر تصویب لایحه بودجه ۹۵ را پیش از پایان امسال دارد، گفت: این موضوع مقدور نیست و دولت باید لایحه چند دوازدهم ارائه دهد.

تاجگردون گفت: احکامی که دولت با عنوان لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه کرده است، برنامه نیست. تعدادی از نمایندگان طرحی را به هیات رئیسه مجلس ارائه کرده اند که برنامه پنجم توسعه یکسال تمدید شود. تفاوت دیدگاه جدی میان دولت و مجلس درباره برنامه پنج ساله توسعه ششم وجود دارد.

رئیس کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه بودجه سال ۹۵ در مقایسه با بودجه سال ۹۴ دوازده درصد رشد دارد، اظهارداشت: رشد اقتصادی برای سال آینده در بودجه ۵ درصد پیش بینی شده است.

وی افزود: دولت برای رونق بنگاه های اقتصادی کوچک موظف است براساس مصوبه مجلس ۲۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی را نزد بانک‌ها سپرده گذاری و از این سپرده گذاری به این بنگاه‌ها تسهیلات پرداخت کند. این مصوبه مجلس اسناد پشتیبان بودجه سال ۹۵ است.

تاجگردون افزود: براساس لایحه بودجه سال آینده، ۵۷ میلیارد دلار که حدود دو میلیارد دلار آن برای خودرو است، واردات داریم که اگر بانک مرکزی منابع ارزی خود را به واردات کالاهای سرمایه ای اختصاص دهد، خروج از رکود و رونق اقتصاد محقق می‌شود.

وی گفت: در لایحه بودجه سال ۹۵ پنجاه و نه هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی در نظر گرفته شده است. رشد ۵ درصدی اقتصاد ممکن است کشور را از رکود خارج کند اما برای دستیابی به رونق اقتصادی زمان بیشتری نیاز است.

تاجگردون تصریح کرد: قیمت نفت در بودجه سال آینده بین ۳۵ تا ۴۰ دلار در نظر گرفته شده است و سهم درآمدهای نفتی ۲۵ درصد بودجه را شامل می شود. کاهش بهای نفت به دلیل نقد بودن آن به بودجه عمرانی ضربه می زند. امسال در بودجه نفت به دلیل پول های آزاد شده کسری وجود ندارد.

وی با بیان اینکه قیمت نفت در لایحه بودجه براساس میانگین سال پیش از آن بسته می شود، گفت: میانگین بهای نفت در سال ۹۴ چهل و پنج دلار بود که پیش بینی ۴۰ دلار در بودجه سال ۹۵ درست است. قیمت دلار در لایحه بودجه سال آینده ۲۹۹۷ تومان پیش بینی شده است.

تاجگردون افزود: ۹۲ درصد بودجه سال ۹۴ محقق شد و پیش بینی می شود بین ۹۲ تا ۱۰۰ درصد بودجه سال ۹۵ نیز محقق شود. اتکاء به نفت خام در بودجه سال ۹۵ هفت درصد افزایش یافته است در حالیکه کل بودجه ۱۲ درصد رشد دارد.

تاجگردون تصریح کرد: در لایحه بودجه سال ۹۵ مالیات شرکت‌های خصوصی ۲۰ درصد و شرکت های دولتی ۱۶ درصد افزایش یافته است. درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۹۴ نود و سه درصد محقق شد.