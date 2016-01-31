حقیقی گزینه شماره یک دروازه ماریتیمو است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حقیقی با انعقاد قراردادی سه و نیم ساله به باشگاه ماریتیمو پیوست و روز شنبه مراسم معارفه این دروازه بان برگزار شد.

دیگر دروازه بان تیم فوتبال ماریتیمو، چارلز مارسلو برزیلی است که با انعقاد قراردادی چهار ساله از واسکودوگامای برزیل به ماریتیمو پیوسته است.

این دو دروازه بان طبق اعلام سایت پرتغالی زیر نظر نلو وینگادا، سرمربی ماریتیمو، کار کرده اند اما به نظر می رسد دروازه بان ایرانی گزینه وینگادا باشد. ضمن اینکه دروازه بان برزیلی هنوز منتظر ITC خود است.

حقیقی سابقه حضور در لیگ پرتغال را هم دارد و پیش از این برای تیم های کوویلها و پنافیل بازی کرده است.