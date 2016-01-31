خبرگزاری مهر، گروه استانها- اسما محمودی: هرساله مصادف با روز مهرایزد (۱۰ بهمن) زرتشتیان کرمان به بهانه گرم شدن دل زمین جشن کهن خویش را زنده می کنند
جشن سده یکی از کهنترین جشنهای ایرانزمین است که براساس تقویم کهن ایرانی در صدمین روز زمستان برگزار و روایات متعددی در خصوص آن بیان میشود. براساس متون تاریخی این روز در واقع جشن پیدایش آتش است بهگونهای که فردوسی در شاهنامه در این خصوص چنین گفته است «هوشنگ پادشاه پیشدادی، که شیوه کشت و کار، کندن کاریز و کاشتن درخت را به او نسبت میدهند، روزی در دامنه کوه ماری دید و سنگ برگرفت و بهسوی مار انداخت و مار فرار کرد. اما از برخورد سنگها جرقهای زد و آتش پدیدار شد».
همچنین خلف تبریزی نیز در کتاب «برهان قاطع» در خصوص جشن سده گفته است «کیومرث به یمن وجود سه فرزند اناث و ذکور خود جشنی بزرگ برپا کرد و آتشی بزرگ برافروخت و مردم ایرانزمین را مهمان کرد به این دلیل این روز را سده میگویند».
اما روایتی دیگر اینگونه است که براساس تقویم کهن ایرانزمین زمستان ۱۰۰ روزه و تابستان ۲۱۰ روزه بوده است و ایرانیان باستان جشن سده را در آخرین روز زمستان زمانی که ۵۰ روز و ۵۰ شب تا رسیدن به عید نوروز باقیمانده بود، برگزار میکردند.
ایرانیان باستان بر این عقیده بودند که در این روز سیاهی و سردی زمستان رو به اتمام بوده و بنا بر این عقیده با جمعآوری تلی عظیم از هیزم همراه با چهره در نقاب کشیدن خورشید، آتشی میافروختند و معتقد بودند که با این کار باقیمانده سرما نابود و دل زمین گرم میشود.
چشمک ستاره گرما بر دل زمینیان
ایرانیان باستان معتقد بودند که در این شب ستاره گرما به زمین میآید و دل زمین را گرما میبخشد و اینگونه زمین از خواب بیدار میشود.
اما باگذشت سالیان طولانی از این آیین کهن همچنان بزرگترین جشن سده توسط زرتشتیان در کرمان برگزار میشود.
هر یک از جشنهای باستانی ایرانزمین بهنوعی با طبیعت گرهخوردهاند و سده سوزی، عید نوروز و چهارشنبهسوری از آن جملهاند.
کرمان یکی از مراکز زرتشتیان است و زرتشتیان کرمان یکی از قدیمیترین اقوام ایرانی هستند؛ و اینان بودند که جشن سده را پایه گذاری کردند.
ایرانیان باستان همواره آتش را در آتشکدهها برافروخته نگاه میداشتند و شعلهاش را نماد فروغ ازلی میشمردند.
سنتهای کهن در دیار کریمان
رئیس مرکز کرمان شناسی در گفتگو با مهر فلسفه برگزاری این جشن را ستودن روشنایی توسط ایرانیان می داند.
محمد گلاب زاده با اشاره به اینکه زرتشتیان اعمال عبادی خود را در مقابل آتش و روشنایی انجام میدهند، یادآور میشود: جشن سده از سالها پیش از اسلام در ایرانزمین برگزار میشده و در حال حاضر باشکوهترین آیین برپایی این جشن باستانی و مطابق با آیینهای گذشته در کرمان برگزار میشود.
این مورخ و پژوهشگر تاریخ به برگزاری جشن سده در یزد، شیراز و اصفهان اشاره میکند و میافزاید: برگزاری جشن سده در کرمان کاملاً مطابق با گذشته بوده و این جشن در سایر مناطق ایران و دنیا به باشکوهی و عظمت جشن کرمان نیست.
گلاب زاده زرتشتیان را پایهگذاری برگزاری این جشن میداند و میافزاید: اما جشن سده یکی از کهنترین جشنهای ایران بوده و باگذشت سالهای طولانی همچنان مطابق با آئینهای کهن برگزار میشود که بیانگر تمدن کهن ایرانزمین است.
عصر روز گذشته نیز زرتشتیان کرمان با گرد هم آمدن در باغچه بداغآباد واقع در انتهای خیابان سده کرمان به برگزاری این آیین کهن پرداختند و شاید نخستین مساله که با حضور در این مکان متوجهش میشوی فضای کوچک اما صمیمی محل برگزاری جشن است که البته با استقبال مردم همراه است.
هرم آتشدل زمین را گرم کرد
مراسم جشن سده ابتدا در سالن محل برگزاری جشن برگزار میشود که در آنجا مراسمات خاص این آیین از قبیل گاته خوانی سرودهای زرتشت، پخش سرود ملی جمهوری اسلامی و شاهنامهخوانی و قرائت پیام نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و درنهایت در نزدیکیهای غروب آفتاب در آئینی خاص در حضور جمعیت عظیمی که در محل برگزاری جشن گرد هم آمده بودند گرمی آتشی که صدها سال خاموش نشده است تل عظیم هیزم موجود در محوطه را در برگرفت.
این جشن که به ثبت ملی نیز رسیده و چشمانتظار اقدام مسئولین برای ثبت جهانی است هرساله با تلاش نیروی انتظامی و نیروهای یگان حفاظت اداره میراث کرمان در کمال امنیت و آرامش برگزار میشود .
این آیین جشنی ملی بوده و هرساله شمار زیادی از افراد غیر زرتشتی برای پاسداشت آیین اجدادشان در این محل حضور پیدا میکنند تا جلوهای از وحدت ایرانیان را به تصویر بکشند.
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