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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۳۸

اعلام آمادگی عراق برای کاهش تولید نفت

اعلام آمادگی عراق برای کاهش تولید نفت

وزیر نفت عراق از آمادگی این کشور برای مذاکره با تولیدکنندگان نفت به منظور کاهش تولید و تقویت قیمت نفت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، «عادل عبدالمهدی» وزیر نفت عراق در جمع خبرنگاران در «بغداد» گفت: آماده مذاکره با کشورهای اوپک و غیر اوپکی برای کاهش تولید نفت و تقویت بهای آن هستیم.

وی افزود: عراق در صورتی که تولیدکنندگان نفت خواستار کاهش تولید باشند، موافقت می‌کند و خواهان همکاری است.

پیش از این، «الکساندر نواک» وزیر انرژی روسیه گفته بود: آماده در نظر گرفتن احتمال مذاکره با کشورهای اوپکی و غیر اوپکی بر سر کاهش تولید نفت هستیم و باید در این باره اجماع صورت بگیرد. اگر اجماع باشد، معقول خواهد بود ولی در غیر این صورت، کاری از پیش نمی رود.

کد مطلب 3037899
علیرضا کمندی

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