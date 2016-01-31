آتش سوزی مهیب در انبار ضایعات پلاستیک در مشهد مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه عملیات فرزکاری و بی توجهی به نکات ایمنی در هنگام کار آتش بر یکی از انبار های جمع آوری ضایعات پلاستیکی واقع در حاشیه شهر مشهد انداخت و بخشی از این انبار را دچار حریق کرد.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در این رابطه گفت: با اعلام حریق در یکی از انبار های حاشیه شهر مشهد شب گذشته ماموران آتش نشانی چهار ایستگاه به دلیل شدت حریق و جلوگیری از سرایت آتش به سایر اماکن به منطقه مهدی آباد در بخش مرکزی مشهد واقع در جاده میامی اعزام شدند.

آتش پاد سوم مهدی رضایی اظهار کرد: در این عملیات تعداد ۱۸ آتش نشان با بهره گیری از تعداد ۶ خودروی آتش نشانی برای اطفای حریق وارد صحنه شدند.

وی افزود: به دلیل حجم انبوه مواد پلاستکی قابل اشتعال در این انبار و امکان سرایت آتش به سایر اماکن آتش نشانان این سازمان با محاصره آتش در کمترین زمان ممکن نسبت به اطفای این حریق اقدام کردند.

رضایی علت این حادثه را تماس جرقه های حاصل از عملیات فرزکاری بر روی مواد قابل اشتعال و ضایعات پلاستکی عنوان کرد و افزود: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در بر نداشت و تنها منجر به وارد آمدن خسارات مالی شد.