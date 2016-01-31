برنامه های حوزه هنری آذربایجان شرقی برای دهه فجر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کریم نژاد پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ۱۲ بهمن ماه سال جاری شب داستان و ۱۸ بهمن نیز شب شعر انقلاب شاعران و هنرمندان حوزه هنری استان توسط واحد آفرینش های ادبی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: برگزاری شب خاطره نیز از دیگر برنامه های حوزه هنری است که توسط واحد دفتر مطالعات و ادبیات پایداری برگزار می شود.

معاون فرهنگی هنری حوزه هنری آذربایجان شرقی افزود: اکران ویژه فیلم برای اصحاب رسانه و هنرمندان به همراه خانواده های آنان در مورخه ۱۹ بهمن سال جاری از دیگر برنامه های حوزه هنری است که توسط واحد روابط عمومی برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: اجرای نمایش عروسکی کودک و نوجوان با عنوان «لانه» از تولیدات حوزه هنری استان توسط واحد نمایش حوزه هنری به مدت یک هفته برگزار می شود.

کریم نژاد برگزاری همایش عکس «حماسه حضور» را از دیگر برنامه های حوزه هنری استان برای دهه فجر انقلاب اسلامی عنوان و تصریح کرد: این همایش با حضور عکاسان حوزه هنری جهت ثبت حماسه راه پیمایی آحاد مردم در ۲۲ بهمن ماه توسط واحد هنرهای تجسمی برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی هنری حوزه هنری آذربایجان شرقی در پایان گفت: جزئیات برخی از برنامه های دهه فجر انقلاب اسلامی حوزه هنری استان آذربایجان شرقی متعاقبا برای اطلاع مخاطبین و مردم اعلام می شود.