مسابقه قرآنی ویژه ایام دهه فجر در حرم مطهر رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی علی امینی گازار اظهار کرد: به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی هفت مسابقه قرآنی «آفتاب طوس»، «فرشتگان آسمانی»، «فرقان»، «در محضر قرآن۲»، «از قرآن بپرس ۱۲»، «شکوه هشتم» ، «نصر الهی» در دارالقرآن الکریم حرم مطهر رضوی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه مسابقه قرآنی «آفتاب طوس» ویژه کارکنان اداره مرکزی آستان قدس رضوی و «فرقان» ویژه محافل قرآنی خواهران برگزار می شود، ابراز کرد: کودکان و نوجوانان در این ایام می توانند در مسابقه قرآنی «در محضر قرآن بپرس۲» و «فرشتگان آسمانی» شرکت کنند.

امینی به برگزاری مسابقه «نصر الهی» اشاره کرد و گفت: در این مسابقه سوالاتی از آیات کلام الله مجید پیرامون رحمت الهی و وعده خداوند برای نجات مومنان طراحی شده که زائران با رجوع به کتاب شریف قرآن ضمن یافتن پاسخ سوالات با تلاوت آیات با معانی و مفاهیم آن نیز آشنا می‌شوند.

وی اقرود: همچنین در ایام خجسته دهه فجر مسابقات «شکوه هشتم» و «در محضر قرآن ۲» نیز ویژه عموم زائران بارگاه منور رضوی برگزار خواهد شد.

مدیر تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی تصریح کرد: زائران علاقه‌مند می توانند برای شرکت در مسابقه قرآنی در ۲ نوبت صبح و عصر به واحد محافل و مسابقات واقع در اتاق ۱۷ دارالقرآن الکریم صحن جمهوری اسلامی حرم مطهر رضوی مراجعه کنند.

امینی ارتقای دانش و بینش قرآنی زائران و مجاوران، آشنایی با نقش و جایگاه انقلاب اسلامی، ارتقاء باورهای دینی بین جوانان و نوجوانان را از مهم ترین اهداف برگزاری مسابقات دانست.