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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۰۶

پیکر یکی از جان باختگان حادثه منا در آبادان تشییع شد 

پیکر یکی از جان باختگان حادثه منا در آبادان تشییع شد 

آبادان- پیش از ظهر امروز یکشنبه پیکر «حاج سعید سعیدی زاده» از جان باختگان حادثه منا با حضور مردم و مسئولان از محل مصلی نماز جمعه آبادان به سمت گلزار شهدا تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آئین تشییع و به خاکسپاری پیکر این جان باخته حادثه منا، مردم آبادان  و مسئولان محلی با حضور در مصلی نماز جمعه آبادان مرثیه خوانی، سینه زنی و قرائت فاتحه را انجام دادند.

سعیدی زاده متولد اردیبهشت ماه سال ۵۸ و از اعضای گروه تواشیح باقرالعلوم آبادان است که پس از کسب موفقیت در مسابقات بین المللی تواشیح به حج مشرف شد.

از این جان باخته حادثه منا، دو فرزند دختر به نامهای «ریحانه» و «مهیا» به یادگار مانده است.

پیکر جان باخته سعیدی زاده پس از عبور در مسیر خیابان یک احمد آباد و خواندن نماز میت به سوی گلزار شهدای آبادان رهسپار و در آنجا به خاک سپرده شد.

سهم آبادان از حادثه منا ۶ جان‌باخته به نام‌های «عبدالستار شنیور نصاری»، «امین باوی»، «حسین بغلانی»، «محمد سعید سعیدی‌زاده»، «فواد مشعلی» و «حسین بیت غانم» بود.

کد مطلب 3037918

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