پخش تصاویر استقبال از امام خمینی (ره) در سالروز ۱۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت ۹:۲۷:۳۰ زمانی است که امام خمینی (ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی در روز ۱۲ بهمن سال ۱۳۵۷ پس از ۱۴ سال دوری از وطن به ایران بازگشتند.

ایشان در تهران مورد استقبال قریب به سه میلیون ایرانی قرار گرفتند و از آن زمان، این روز در تقویم رسمی ایران با عنوان آغازین روز دهه فجر، مشخص شده‌ است.

شبکه مستند دوشنبه ۱۲ بهمن ۹۴ در قالب مجموعه «سیمرغ» تصاویر تاریخی استقبال از حضرت امام خمینی (ره) را در لحظه ورودشان به ایران روی آنتن می فرستد.

همچنین خطبه های نماز جمعه آیت الله خامنه ای در ۱۲ بهمن سال ۱۳۵۸ نیز برای پخش در ساعت ۱۱:۵۶ از شبکه مستند سیما در نظر گرفته شده است.