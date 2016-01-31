به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف «دولت قانونی» عراق در سخنانی با اشاره به برخی تلاش ها برای تجزیه کشورهای منطقه، خواستار مقابله با آنها شد.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه تصریح کرد: توطئه های جدیدی در حال شکل گرفتن است که هدف اصلی آنها تجزیه منطقه و ایجاد درگیری های فرقه ای است.

رئیس ائتلاف دولت قانون عراق همچنین با بیان اینکه برخی در ابتدا تصور می کردند که چالش های امنیتی در منطقه تنها به عراق محدود می شود، اظهار داشت: اکنون چالش های امنیتی سراسر منطقه را فراگرفته است و باید به صورت جدی با آن مقابله کرد.

گفتنی است، «نوری المالکی» حدود دو هفته پیش نیز درباره برخی تلاش ها برای تجزیه عراق پس از شکست طرح سقوط بغداد هشدار داده و تصریح کرده بود: اکنون دشمن سلاح فرقه گرایی را در دست گرفته و در اندیشه تجزیه عراق است.