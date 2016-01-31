  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۲۵

هشدار «نوری المالکی» نسبت به توطئه‌ها برای تجزیه منطقه

هشدار «نوری المالکی» نسبت به توطئه‌ها برای تجزیه منطقه

«نوری المالکی» رئیس ائتلاف «دولت قانون» عراق در سخنانی نسبت به برخی تلاش ها با هدف تجزیه کشورهای منطقه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف «دولت قانونی» عراق در سخنانی با اشاره به برخی تلاش ها برای تجزیه کشورهای منطقه، خواستار مقابله با آنها شد.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه تصریح کرد: توطئه های جدیدی در حال شکل گرفتن است که هدف اصلی آنها تجزیه منطقه و ایجاد درگیری های فرقه ای است.

رئیس ائتلاف دولت قانون عراق همچنین با بیان اینکه برخی در ابتدا تصور می کردند که چالش های امنیتی در منطقه تنها به عراق محدود می شود، اظهار داشت: اکنون چالش های امنیتی سراسر منطقه را فراگرفته است و باید به صورت جدی با آن مقابله کرد.

گفتنی است، «نوری المالکی» حدود دو هفته پیش نیز درباره برخی تلاش ها برای تجزیه عراق پس از شکست طرح سقوط بغداد هشدار داده و تصریح کرده بود: اکنون دشمن سلاح فرقه گرایی را در دست گرفته و در اندیشه تجزیه عراق است.

کد مطلب 3037923

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه