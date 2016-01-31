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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۱۱

برای چندمین بار طی هفته های اخیر؛

شهرک نشینان صهیونیست مسجدالاقصی را مورد هتک حرمت قرار دادند

شهرک نشینان صهیونیست مسجدالاقصی را مورد هتک حرمت قرار دادند

شهرک نشینان رژیم صهیونیستی برای چندمین بار طی هفته های اخیر در اقدامی هتاکانه ضمن یورش به صحن های مسجدالاقصی اقدام به سر دادن شعارهای ضد اسلامی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، شهرک نشینان رژیم صهیونیستی همچنان به سریال هتک حرمت های خود به مسجدالاقصی ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، نظامیان رژیم صهیونیستی با اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در اطراف مسجدالاقصی، راه ورود شهرک نشینان به این مسجد را هموار کردند.

به دنبال ورود شهرک نشینان به داخل صحن های مسجدالاقصی، درگیری شدیدی میان فلسطینیان و نظامیان صهیونیست درگرفت.

شاهدان عینی از بازداشت چند جوان فلسطینی حاضر در مسجدالاقصی توسط نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی خبر می دهند.

رسانه های فلسطینی اعلام کردند شهرک نشینیان با هدف ایجاد هرج و مرج در سرزمین های اشغالی و به راه انداختن درگیری با فلسطینیان دست به این اقدام زدند.

کد مطلب 3037932

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