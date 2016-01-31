غفلت در تامین امنیت انتخابات جایز نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدعلی معصوم بیگی با اشاره به مسئولیت خطیر یگان های حفاظتی دستگاه های دولتی در تامین امنیت انتخابات گفت: نباید در تامین نظم و امنیت انتخابات دچار غفلت امنیتی شویم، نادیده گرفتن یا ارزیابی غیرصحیح از پدیده ها و تهدیدات، شرایط را برای نفوذ و ضربه زدن فراهم می کند.

وی افزود: غفلت امنیتی، آسیب پذیری داخلی و تهدیدات را افزایش می دهد و آسیب پذیری داخلی در تسریع تهدیدات بیرونی و داخلی موثر است.

جانشین پلیس پیشگیری ادامه داد: یکی از مسیرهای نفوذ، خلاء و اشکال در نظم و امنیت، به ویژه در انتخابات است.

سردار معصوم بیگی بیان کرد: نیروی انتظامی از هم اکنون در مسیر آمادگی و مهیا شدن تامین نظم و امنیت در سه مرحله «قبل از انتخابات»، «حین انتخابات» و «بعد از انتخابات» قرار دارد.

وی با بیان اینکه تامین نظم و امنیت از ارکان اصلی انتخابات است، افزود: تامین نظم و امنیت در هر سه مرحله اشاره شده مهم و تاثیرگذار است. تمهیدات لازم برای آن اندیشیده شده است و آمادگی باید در حد کامل قرار بگیرد.

جانشین پلیس پیشگیری با بیان اینکه دشمن از هر طریقی در صدد ضربه زدن و تحت تاثیر قرار دادن شکوه و عظمت انتخابات است و هرکجا ضعفی مشاهده کند ضربه خواهد زد، افزود: لذا باید در ایام انتخابات با آمادگی کامل باشیم.

وی با تاکید بر لزوم افزایش سطح هوشیاری ماموران، تاکید کرد: هیچ گونه شکست حفاظتی نباید وجود داشته باشد. طرح های آمادگی، باید دقیق و کامل به مرحله اجرا گذاشته شود.

سردار معصوم بیگی ادامه داد: شأن نیروی انتظامی حاکمیتی است و جریان های سیاسی در آن جایی ندارند و انشاء الله دو وظیفه «تامین نظم» و «امنیت انتخابات» را به خوبی انجام خواهیم داد.

وی با بیان اینکه انتخابات پیش رو با حضور گسترده مردم و با صلابت انجام می گیرد، گفت: حضور حداکثری مردم مایه همبستگی، وحدت، انسجام درونی و اقتدار جهانی نظام اسلامی خواهد شد.