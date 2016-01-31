دستگیری تفنگداران آمریکایی نمایش مواظبت از خطوط قرمز بود

سردار رسول سنایی‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اینکه مسئولان در همه عرصه‌ها باید از ماجرای دستگیری تفنگداران آمریکایی درس بگیرند، اظهار داشت: در این واقعه وقتی تفنگداران دریایی آمریکا به آب‌های سرزمینی‌مان تجاوز کردند، مدافعان نیروی دریایی سپاه بلافاصله واکنش نشان دادند؛ این واکنش با رعایت اصول و ضوابط نظامی و حتی انسانی، اقتدار جمهوری اسلامی ایران را در مقابل تجاوز دشمن به نمایش گذاشت. در مقابل تجاوز دشمن اقدام بهنگام و متناسب انجام شد.

معاون سیاسی سپاه پاسداران با بیان اینکه وقتی بیگانگان از خطوط قرمز تجاوز کردند، نیروهای ما دست روی دست نگذاشتند، افزود: آنها به نوعی مواظبت از مرزها و خطوط قرمز را در این واقعه به نمایش گذاشتند. آنها همراه با اقتدار و بسیار عاقلانه و حکیمانه هیچ بهانه‌ای به دست دشمن ندادند و توانستند از مرزها و خطوط قرمز ما حفاظت کنند.

سنایی‌راد ادامه داد: وقتی در همه زمینه‌ها آمادگی و هوشیاری وجود داشته باشد، می‌توانیم بدون بهانه دادن به دست دیگران، از منافع ملی و مصالح نظام دفاع کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اینکه حضرت آقا می‌فرمایند این اقدام الگو باشد، به این دلیل است که در این واقعه چند ویژگی وجود دارد؛ روحیه جهادی، انجام به موقع امور و رعایت اصول حرفه‌ای از این ویژگی‌ها است.

معاون سیاسی سپاه پاسداران با اشاره به اینکه در عرصه‌های مختلف ما خلاء داریم و کاری که انجام می‌شود منطبق با اصول و ضوابط حرفه‌ای نیست، ادامه داد: به نظر می‌رسد که اگر ما از این الگو که در عرصه عمل اتفاق افتاد و نه در عرصه شعار استفاده کنیم، به بسیاری از مسائل می‌توانیم پاسخ دهیم.

سنایی‌راد خاطرنشان کرد: وقتی ما در عرصه موشکی، هسته‌ای و مقابله با دشمن می‌توانیم مشکلات خود را حل کنیم، دلیلی ندارد در عرصه اقتصاد و سیاست لغزش‌ها و خلاءهایی را شاهد باشیم.

وی با تاکید بر اینکه حضرت آقا دستگیری تفنگداران آمریکایی توسط نیروی دریایی سپاه را به عنوان یک الگو معرفی کرده‌اند، افزود: اگر مسئولان به انجام وظیفه متعهد باشند، با توکل به خدا و روحیه جهادی می‌توانند پاسخگوی بسیاری از مسائل باشند.