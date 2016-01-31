امکانات ورزشی راور کافی نیست/لزوم ایجاد زیرساخت های مناسب

به گزارش خبرنگارمهر، محمدمهدی زاهدی صبح یکشنبه در کارگروه پیگیری امور ورزش و جوانان شهرستان راور ضمن ناکافی خواندن امکانات ورزشی شهرستان راور، گفت: با توجه به ظرفیت ها و استعدادهای جوانان راور در حوزه ورزش، مسئولین باید پی گیری و تلاش بیشتری برای ایجاد زیرساخت ها را در دستور کار قرار دهند.

وی ضمن ابراز خرسندی از ثمرات کارگروه ورزش و جلب رضایت جامعه ورزش شهرستان راور گفت: این کارگروه باید به صورت مستمر و مرتب برگزار شده و مشکلات این حوزه بررسی و مرتفع شود.

زاهدی با اشاره به تاثیر ورزش بر سلامت جامعه گفت: باید فعالیت های ورزشی مورد حمایت مسئولین قرار گیرد.

پیگیری نیازهای هیئت های ورزشی، پیگیری و تسریع در خرید حدود ۲۵۰ میلیون ریال امکانات و تجهیزات ورزشی، پیگیری مستمر برای جذب اعتبار و راه اندازی سالن بدنسازی مجهز در شهرستان راور، پیگیری جذب یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اعتبار برای کمک به ورزش شهرستان در مدت چهار ماه، حمایت و همراهی تیم فوتبال منتخب راور و پرداخت حق شرکت در مسابقات استانی و نگاه استراتژیک و بلند مدت به ورزش راور از جمله مصوبات تشکیل کارگروه پیگیری امور ورزش و جوانان شهرستان راور است.

در پایان این جلسه لوح تقدیری توسط زاهدی به پیشکسوتان و اعضاء کارگروه ورزش اهدا شد.