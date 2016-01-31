پرونده قضایی انتخاباتی در البرز تشکیل نشده است

احمد فاضلیان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که «آیا پرونده شاخصی در خصوص تخلفات کاندیداهای انتخابات در دستگاه قضایی استان وجود دارد یا خیر» اظهار کرد: خوشبختانه تاکنون تخلف عمده‌ای در حوزه انتخابات نداشته‌ایم و پرونده قضایی نیز تشکیل نشده است.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه بیشترین گزارش‌های واصله از تخلفات کاندیداهای انتخاباتی در خصوص تبلیغات زودهنگام بوده است، گفت: در خصوص تبلیغات زودهنگام تعاریف مختلفی وجود دارد در قانون نیز به‌طور صریح و شفاف چیزی بیان‌نشده است.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز تأکید کرد: تخلفاتی در خصوص تبلیغات زودهنگام برخی کاندیداها و افرادی که خودشان را در معرض انتخابات قرار داده‌اند از سوی مراجع مربوطه به دستگاه قضا ارجاع داده‌شده است که با دعوت از اشخاص متخلف و تذکر سعی در رفع مشکل داشته‌ایم.

فاضلیان با تأکید بر اینکه در استان البرز در زمینهٔ تخلفات انتخاباتی مشکل خاصی وجود ندارد و تذکرات مؤثر واقع‌شده، گفت: کاندیداهای که اقدام به تبلیغ زودهنگام کرده‌اند پس از دریافت تذکر متعهد به رعایت قانون شده‌اند.

دستگاه قضا اجازه تعرض به آرا مردم را نمی‌دهد

وی با تأکید بر اینکه تا این لحظه وضعیت پیش از انتخابات در استان البرز مطلوب است و دستگاه‌های مربوطه به‌خوبی به وظایف خود عمل می‌کنند، گفت: همان‌طور که درگذشته اعلام کرده‌ایم باز اعلام می‌کنیم دستگاه قضا همه توان خود را برای صیانت از آرا مردم به کار گرفته است.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز در ادامه با تأکید بر اینکه همه رسانه‌های استان دلسوز و امین هستند، اضافه کرد: این دلسوزی مانعی برای نظارت دقیق دستگاه قضا بر عملکرد آن‌ها نخواهد شد.

فاضلیان با اشاره به اینکه همه وظایف دستگاه‌های متولی در امر انتخابات کاملاً تفکیک و احصا شده، گفت: دستگاه قضا در فرایند انتخابات هیچ دخالتی ندارد و دستگاه‌های که قانون تعریف کرده به مسئله انتخابات ورود پیدا می‌کنند ولی دستگاه قضا برای تضمین سلامت انتخابات به وظیفه نظارتی خود به‌طور دقیقی عمل خواهد کرد.

فاضلیان با تأکید بر اینکه دستگاه قضا از آرا مردم با همه امکانات و ظرفیت‌ها صیانت خواهد کرد، گفت: دستگاه قضا اجازه دست‌اندازی و تعرض به آرا مردم را به هیچ احدی نخواهد داد.

وی در پایان اضافه کرد: تاکنون در کشور انتخابات به‌صورت سالم برگزارشده است زین پس با نظارت دقیق اجازه فراهم شدن بسترهای تخلف داده نخواهد شد.