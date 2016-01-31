به گزارش خبرگزاری مهر، صادرکنندگان، تجار، بازرگانان، تولیدکنندگان و روسای اتاق‌های بازرگانی و برخی مدیران اتاق‌های مشترک به همراه کنفدراسیون صادرکنندگان ایران، هفته آینده در تهران گردهم می آیند تا ضمن معرفی پتانسیل‌های صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط کشورمان، بازارهای جدید صادراتی در نقاط مختلف به‌ویژه کشورهای همسایه و حوزه جاده ابریشم را معرفی کنند.

این کنفرانس ۱۶ بهمن ماه با حضور بیش از ۷۰۰ شرکت‌ کوچک و متوسط ایرانی در مرکز همایش‌های دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می‌شود. نخستین کنفرانس صادرکنندگان ایران تلاش دارد تا با برگزاری پنل‌ها و نشست‌های تخصصی جانبی کنفرانس با حضور کارشناسان و صاحبنظران، بازارهای جدید صادراتی و راه‌های توسعه صادرات به کشورهای همسایه به‌ویژه کشورهای حوزه جاده ابریشم را معرفی کند.

موضوعات و محورهای سخنرانان این کنفرانس بررسی مقررات و مجوزهای قانونی صادرات، ارائه راهکارهای ورود به بازارهای بین المللی از طریق بستر اینترنت، ارائه گزارش‌های آماری صادرات از ایران به کشورهای همسایه و جاده ابریشم، بررسی ظرفیت‌های موجود در بازارهای کشورهای همسایه و جاده ابریشم و همچنین بررسی سیاست های کلی دولت ایران جهت توسعه شرکت های کوچک و متوسط است.

معرفی ایران و پتانسیل‌های آن به عنوان قطب صادرات منطقه، بررسی مسائل و چالش‌های مالی به خصوص در سطح بین الملل، ارائه راهکارهای حل این چالش‌ها، بررسی جدیدترین روش های فروش و بازاریابی در تجارت بین الملل و چگونگی پیدا کردن مشتریان جدید در بازارهای فرامرزی از دیگر برنامه ها و موضوعات این همایش است.

در این کنفرانس برنامه ها و سیاست‌های سازمان توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط کشور ارائه و شرکت‌های کوچک و متوسط ضمن آشنایی با این سیاست‌ها، با پتانسیل بازار کشورهای همسایه و جاده ابریشم، آشنا می‌شوند.

همزمان با برگزاری این کنفرانس رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان و همچنین نمایندگان اتاق‌های بازرگانی کشورهای نامبرده درباره پتانسیل‌های بازار و فرصت‌های موجود در این کشورها سخن خواهند گفت.



علاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر این کنفرانس به سایت conf.zoodel.com مراجعه کنند و یا با شماره تلفن‌های ۷۸ - ۸۸۷۰۴۶۷۷ دبیرخانه کنفرانس تماس بگیرند.