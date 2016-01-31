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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۵۱

اشپیگل خبر داد:

اختلاف در دولت آلمان برای دعوت از روحانی بالا گرفت

اختلاف در دولت آلمان برای دعوت از روحانی بالا گرفت

یک رسانه آلمانی از شدت گرفتن اختلافات میان صدراعظم ژرمن ها و معاون وی بر سر دعوت از رئیس جمهوری ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله آلمانی اشپیگل در گزارشی نوشت: در حالی اختلاف نظر در دفتر صدراعظمی آلمان بر سر دعوت از « حسن روحانی » رئیس جمهوری ایران شدت پیدا کرده که « آنگلا مرکل» ادعا می کند که ایران کماکان مدافع حزب‌الله لبنان و تهدیدی برای اسرائیل است .

این در حالی است که « زیگمار گابریل» معاون وی منافع اقتصادی را بیش از هر چیزی در این میان با اهمیت می داند.

زیگمار با اشاره به تاکید «جو کیسر» رئیس شرکت زیمنس در حاشیه برگزاری مجمع جهانی اقتصاد در داووس مبنی بر لزوم تقویت مناسبات اقتصادی با ایران معتقد است:  سفر و دیدار رئیس جمهوری ایران به آلمان در چنین شرایطی باید انجام شود.

وی معقتد است که در غیر این صورت اقتصاد آلمان در چنین شرایطی بر سر مناسبات سودآور با ایران عقب خواهد ماند.

اشپیگل نوشت : ایران در سفر اخیر روحانی به دو کشور اروپایی ایتالیا و فرانسه به مناسبات تجاری خود با کشورهای اروپایی حیات دوباره بخشید.

از سوی دیگر مرکل بر خلاف گابریل اعتقادی به ضرورت دیدار هر چه سریع‌تر روحانی از برلین ندارد.

کد مطلب 3037955
شقایق لامع زاده

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