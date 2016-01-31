شاهرود دارای مجتمع فناوری خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود آبادی صبح یکشنبه در جلسه ایجاد مجتمع فناوری از طریق تسهیلات اعطایی صندوق نوآوری و شکوفایی کشور در محل پارک علم و فناوری استان سمنان در شاهرود، ضمن تشریح کامل ابعاد چگونگی ایجاد مجتمعهای فناوری و نحوه مشارکت شرکتهای دانش بنیان افزود: طبق مصوبه هیئت امنای صندوق، هر یک از شرکتهای دانشبنیان برای استقرار در هر یک از واحدهای مجتمع فناوری باید ۳۰ درصد ارزش آن را به صورت پیش پرداخت، پرداخت کنند و ۷۰ درصد باقی مانده را به صورت اقساط به صندوق نوآوری پرداخت و با قرارداد اجاره به شرط تملیک مالک واحد استقرار خود شوند.
وی افزود: البته این یکی از روشها است و راههای دیگری با درصدهای متفاوت وجود دارد که بسته به اعلام نیاز هریک از شرکتها اعمال خواهد شد.
مدیر عمرانی صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه گفت: شاهرود اولین شهرستان و دومین شهر پس از تهران است که برای شرکت های دانش بنیان معرفی شده از سوی پارک علم و فناوری دارای مجتمع فناوری خواهد شد.
محمود آبادی اضافه کرد: آرزوی محققان، کارآفرینان و فارغالتحصیلان دانشگاهی ما باید این باشد که یک شرکت دانشبنیان تاسیس، یک محصول را تولید و بتوانند یک واحد در طبقهای از یک برج و مجتمع فناوری در اختیار بگیرند.
این جلسه با حضور سید محمد اسماعیل جلالی ریس پارک علم و فناوری استان سمنان، سید جعفر آقایان مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوی استان، معاون نوآوری و فناوری پارک و مدیران شرکتهای دانشبنیان برگزار شد.
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