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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۴۵

مدیر عمرانی صندوق نوآوری ریاست جمهوری:

شاهرود دارای مجتمع فناوری خواهد شد

شاهرود دارای مجتمع فناوری خواهد شد

شاهرود-مدیر عمرانی صندوق نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه شاهرود اولین شهرستان کشور است که برای شرکت های دانش بنیان معرفی شده، گفت: این شهر دارای مجتمع فناوری خواهد شد.

  به گزارش خبرنگار مهر، محمود آبادی صبح یکشنبه در جلسه ایجاد مجتمع فناوری از طریق تسهیلات اعطایی صندوق نوآوری و شکوفایی کشور در محل پارک علم و فناوری استان سمنان در شاهرود، ضمن تشریح کامل ابعاد چگونگی ایجاد مجتمع­‌های فناوری و نحوه مشارکت شرکت­های دانش بنیان افزود: طبق مصوبه هیئت امنای صندوق، هر یک از شرکت­های دانش‌بنیان برای استقرار در هر یک از واحدهای مجتمع فناوری باید ۳۰ درصد  ارزش آن را به صورت پیش پرداخت، پرداخت کنند و ۷۰ درصد باقی مانده را به صورت اقساط به صندوق نوآوری پرداخت و با قرارداد اجاره به شرط تملیک مالک واحد استقرار خود شوند.

وی افزود: البته این یکی از روش­ها است و راه‌های دیگری با درصدهای متفاوت وجود دارد که بسته به اعلام نیاز هریک از شرکت‌ها اعمال خواهد شد.

مدیر عمرانی صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه گفت: شاهرود اولین شهرستان و دومین شهر پس از تهران است که برای شرکت های دانش بنیان معرفی شده از سوی پارک علم و فناوری دارای مجتمع فناوری خواهد شد.  

محمود آبادی اضافه کرد: آرزوی محققان، کارآفرینان و  فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ما باید این باشد که یک شرکت دانش‌بنیان تاسیس، یک محصول را تولید و بتوانند یک واحد در طبقه­ای از یک برج و مجتمع فناوری در اختیار بگیرند.

این جلسه­ با حضور سید محمد اسماعیل جلالی ریس پارک علم و فناوری استان سمنان، سید جعفر آقایان مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوی استان، معاون نوآوری و فناوری پارک و مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شد.

کد مطلب 3037962

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