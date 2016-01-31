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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۰۴

در دهه فجر در میناب؛

جشنواره «سور، سورنا و زندگی» با حضور شش استان جنوبی برگزار می شود

جشنواره «سور، سورنا و زندگی» با حضور شش استان جنوبی برگزار می شود

میناب - فرماندار شهرستان میناب از برگزاری جشنواره «سور، سورنا و زندگی» به مناسبت ایام دهه فجر در شهر تیرور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاکدامن صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره های منطقه ای در ایام دهه فجر در میناب با بیان اینکه توجه به موضوعات فرهنگی و اجتماعی یکی از نیازهای جامعه امروزی است، بیان داشت: برگزاری جشن ها و آئین ها بهتر است بر مبنای زندگی ایرانی و اسلامی باشد.

وی با بیان اینکه بسیاری از  سنتهای بومی و محلی در معرض فراموشی قرار دارد، گفت: سبک این سنتها باید همیشه در حال تداوم باشد تا از معرض فراموشی فاصله بگیرد.

پاکدامن با بیان اینکه شهرستان میناب مهد برگزاری آئینها وسنتهای بومی ومحلی است افزود: جشنواره «سور، سورنا و زندگی» که نهفته از سنتها بومی و محلی و آداب و رسوم قدیم مردم این منطقه است می تواند با اجرای منظم، دوباره آنها را شکوفا کرد و این آثار را در بین شهرها و استانهای دیگر در معرض نمایش گذاشت.

وی با اشاره به برگزاری اولین دوره این جشنواره در سال گذشته در میناب و استقبال علاقه مندان و هنرمندان از سایر استانهای همجوار خاطرنشان کرد: دومین دوره این جشنواره با همراهی شش گروه هنری از استانهای جنوبی در سبکهای بومی و به هنرنمایی خواهند پرداخت.

فرماندار ویژه میناب اظهارداشت: برگزاری این جشنواره فرصتی برای احیای سنت های گذشته است که با حضور هنرمندانی از استانهای (سیستان و بلوچستان، فارس، بوشهر، کرمان، کهگلویه و بویراحمد و هرمزگان) به میزبانی شهر تیرور میناب برگزار خواهد شد که مقدمات ثبت معنوی ساز سورنا به نام شهرستان میناب صورت خواهد پذیرفت.

کد مطلب 3037967

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