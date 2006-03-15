در نحوه هزينه كردن بيت المال با هيچ كس شوخي نداريم

به گزارش خبرنگاراعزامي "مهر" به گلستان، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور عصر امروز با حضور در اجتماع پرشور مردم آزاد شهر نام اين شهر را حقيقتا زيبنده مردمان آن دانست و ضمن شهره دانستن مردم آزاد شهر در صفا و صميميت ، سخت كوشي و نجابت گفت: من مدتي در اين شهر زندگي مي كردم و هنوز صحنه هاي كار و تلاش مردم درذهن من وجود دارد .

وي ايران را پرچمدارآزادي و آزادگي خواند و افزود: امروز چشم همه ملت ها به دستان پرتوان ملت ما است و ما رسالتي بزرگ بر عهده داريم .

رئيس جمهور با اشاره به سفرهاي استاني خود و هيات دولت اظهار داشت: كساني كه خود را از زيارت مردم محروم مي كنند خسارتي عظيم و دائمي خواهند داشت، چون تصميمي كه در متن مردم با ديدن مشكلات از نزديك و بررسي نامه ها گرفته مي شود با تصميم گيري در پشت اتاق هاي در بسته متفاوت است.

احمدي نژاد افزود: گزارشهايي كه بر روي كاغذ به مسئولان مي رسد زيباست و به همين دليل مي گوييم بايد مسائل را از نزديك ديد و قول مي دهم تا زماني كه اين دولت بر سر كار است خدمت شما خواهد رسيد.

وي گفت: امروز فهرست بلندي از كارهايي كه دولت بايد در تك تك شهرستانها انجام دهد در اختيارماست.

احمدي نژاد ساخت بيمارستان، كانون گردشگري، رفع مشكلات فروش دانه هاي روغني و معضل بيكاري را از جمله برخي موارد شهرستان آزاد شهر دانست كه در دستور كار بررسي دولت قرار دارد و اظها رداشت: طراحي كرده ايم كه بر اساس استعداد هر شهرستان جوانان در گروههاي مختلف متشكل شده و از لحاظ حقوقي ثبت شوند تا مورد پشتيباني دولت قرار بگيرند.

احمدي نژاد تاكيد كرد: ما دردفاع از حقوق مردم و هزينه كردن بيت المال با هيچ كس شوخي نداريم و هر كس از اين مسير خارج شود با برخورد قاطع وكوبنده دولت مواجه خواهد شد.

رئيس جمهور با بيان اينكه قبل از انقلاب اجازه پيشرفت به ملت ايران داده نمي شد، گفت: پس از انقلاب همان قدرتهايي كه از قبل اجازه پيشرفت را به اين ملت نمي دادند با توسل به هر ابزاري سعي كردند نگذارند ايران آباد شود اما وقتي اكنون مي بينند جوانان ما به بالاترين سطح فن آوري يعني فناوري هسته اي دست يافته اند مي خواهند به هر طريق مانع از بهره برداري ملت ما از اين فناوري گردند اما امروز فرياد در خواست استفاده از انرژي صلح آميز هسته اي فرياد همه ملت ايران است .

رئيس جمهور حضور پرشور مردم را حامل پيام آزادي ، آگاهي ،ايستادگي و عدالت دانست و تاكيد كرد: از خداوند مي خواهم مرا در اين مسئوليت شرمنده مردم نكند.

پس از گذشت 27 سال از انقلاب اسلامي سفر دكتر محمود احمدي نژاد به شهرستان آزاد شهر، اولين سفر يك رئيس جمهور به اين شهر است و پيش از آن نيز تنها شهيد رجايي در دوران نخست وزيري به اين شهر سفر كرده بود.