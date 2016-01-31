۲۱۵۰ پروژه کشاورزی در مازندران اجرا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور حیدر پور صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، بابیان اینکه در دو سال اخیر در بخش کشاورزی توفیقاتی داشتیم، گفت: امسال هم با شرایط سخت اقتصادی میزان اعتبارات مصوب تملک دارایی ۳۸۰ میلیارد ریال و اعتبارات مصوب سفر رئیس‌جمهوری در بخش کشاورزی ۱۸۴ میلیارد تومان بوده است.

وی بابیان اینکه در سال جاری ۳۰۰ میلیارد ریال برای پرداخت یارانه بذور از اعتبارات ملی پرداخت کردیم، اعتبار مصوب ملی در این بخش را بیش از ۴۰ میلیارد ریال بیان کرد.

حیدر پور بابیان اینکه دو هزار و ۱۵۰ پروژه عمرانی در سال جاری در بخش کشاورزی در دست اجرا داریم، گفت: در دهه فجر و به مناسبت گرامیداشت یاد شهدای انقلاب ۶۵ پروژه عمرانی در زمینه‌های مختلف، آب‌وخاک، تأمین آب، تولیدی، گوشت، ادوات، گل و گیاهان زینتی بهره‌برداری می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: از این تعداد ۱۴ تولیدی، ۴۷ پروژه زیربنایی است و درمجموع ۵۵۴ میلیارد ریال اعتبارات و تسهیلات برای اجرای این پروژه‌ها هزینه و صرف شده است.

وی بابیان اینکه با اجرای آن برای ۱۲۰ نفر اشتغال جدیدایجاد و حدود سه هزار تن به میزان تولید افزوده‌شده، گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، بیش از ۱۶ هزار خانوار نیز از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند

حیدر پور ادامه داد: دو پروژه تجهیز و نوسازی، هشت آبیاری قطره‌ای، ۱۰ پروژه شن‌ریزی و جاده بین مرازع، استخر ذخیره آب، برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی و چهار مورد بهره‌برداری از سورتیینگ، پروژه مرغ مادر گوشتی، سه پروژه قارچ خوراکیازجمله طرح‌هاست.