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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۵۱

خبر وزیر ارتباطات درباره اینترنت پرسرعت روستایی

خبر وزیر ارتباطات درباره اینترنت پرسرعت روستایی

وزیر ارتباطات در اینستاگرامش از اولویت این وزارتخانه در توسعه اینترنت در سیستان و بلوچستان گفته است.

واعظی نوشته است: صبح شنبه و در آستانه ایام الله دهه مبارک فجر و به منظور تجدید دیدار با هموطنان عزیز در استانهای مختلف کشور اولین سفر از دور دوم این سفرها در دولت تدبیر و امید را آغاز و به استان سیستان و بلوچستان رفتیم. بررسی های صورت گرفته سفر قبلی به سیستان و بلوچستان از وجود روستاهای زیاد و پراکنده در این استان حکایت می کرد و همین امر از یک سو و سیاست دولت تدبیر و امید در توجه به مناطق روستایی، محروم، کمتر توسعه یافته و مرزنشین و همچنین دسترسی آزاد همه اقشار به اطلاعات از سوی دیگر سبب شد تا اولویت وزارت ارتباطات افتتاح زیر ساخت و خدمات رسانی ارتباطی و مخابراتی به روستاهای این استان شود. با عنایت خداوند امروز توانستیم اینترنت پرسرعت هزار و سیصد و شصت و یک روستای این استان را افتتاح و مورد بهره برداری قرار دهیم و به لطف و یاری خداوند قادر امید داریم که تا پایان اردیبهشت ماه؛ هزار و هفتصد روستای دیگر این استان نیز به اینترنت پر سرعت مجهز نماییم. البته ما این موضوع را فراموش نکنیم که در شرایط پسابرجام پیشرفت بیشتری در زمینه فناوری های نوین در کشور خواهیم کرد. لازم است به اطلاع برسانم که تا کنون نه شهرستان سیستان و بلوچستان به نسل چهارم تلفن همراه دسترسی دارند که به زودی این آمار هم ارتقاء می یابد.

کد مطلب 3037972

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