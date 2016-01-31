شکوفایی علمی ایران قدرتهای بزرگ را پای میز مذاکره کشاند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس عراقچی در ششمین نشست هم اندیشی معاونان و مدیران بین المللی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، در دانشگاه شهید بهشتی گفت: آنچه انقلاب اسلامی به ما عطا کرده، این است که به سمت مولفه های تبدیل به قدرت بین المللی از طریق گفتمان باشیم.

وی افزود: جمهوری اسلامی اکنون به عنوان یکی از قدرتهای بزرگ منطقه و حتی فراتر از منطقه است که نقش تعیین کننده ای در مسائل کشورهای منطقه دارد.

معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: ایران طی سالهای گذشته به درجات علمی بالایی دست یافته و این در حالی است که ما در شرایط تحریم قرار داشتیم.

عراقچی افزود: مردم ایران در شرایط سخت کشور همواره در حوزه های اجتماعی و سیاسی مشارکت داشتند و یا در انتخابات ریاست جمهوری شاهد حضور ۷۳ درصدی مردم بودیم.

وی تصریح کرد: این امر نشان دهنده سطح بالای مشروعیت نظام و اعتماد مردم به جمهوری اسلامی است.

معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: توانمندی دیپلماتیک یکی از ابعاد کمتر شناخته شده در کشور ماست اما این موضوع یک واقعیت است زیرا دیپلماسی می تواند راه را باز کند.

عراقچی بیان داشت: دانشگاه های ما از بنیان علمی قوی برخوردارند اما ارتباطات بین المللی آنها پایین است و باید راهکارهایی برای رفع این مشکل دیده شود.

وی با بیان اینکه اگر کشوری حرفی برای گفتن نداشته باشد، نمی تواند فعالیت کند، گفت: گفتمانی که انقلاب اسلامی به ما داده است، بزرگترین مولفه کشور به شمار می رود که ذهن استراتژیک در کنار این مولفه می تواند شرایط را برای فعالیت کشور فراهم کند.

معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه اضافه کرد: رهبری مقام معظم رهبری ذهنیت لازم در خصوص هدایت کشور در عرصه های علمی و فناورانه را ایجاد کرده است.

عراقچی با بیان اینکه در فضای پسابرجام، ایران به قدرت فراتر از منطقه تبدیل خواهد شد، گفت: مذاکرات هسته ای مولفه قدرت جمهوری اسلامی ایران در حوزه علمی و دیپلماتیک را شکوفا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: قدرت علمی ایران توانست کشورهای بزرگ را پای میز مذاکره بنشاند زیرا این کشورها از سه عامل تهدید نظامی ایران، تحریم ها و موضوع هسته ای ناامید شدند.

معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: ما توانستیم ۲۰ عدد سانتریفیوژ خود را به ۲ هزار عدد برسانیم. همچنین توانستیم چرخه سوخت را کامل کنیم و راکتور آب سنگین اراک را با خودکفایی راه اندازی کنیم. این در حالی است که توانستیم سطح غنی سازی را به ۲۰ درصد برسانیم که تمام این توانایی های علمی را مدیون دانشمندان کشور هستیم.

عراقچی بیان داشت: مذاکرات ما را مهار نمی کند. برخی کشورها فکر می کنند ما را در راه رسیدن به سلاح هسته ای مهار کردند و این در حالی است که ما موضوع سلاح هسته ای را حرام می دانیم و به دنبال آن نیستیم و در مقابل، برنامه هسته ای صلح آمیز هسته ای ایران به رسمیت شناخته شد.

معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه عنوان کرد: بعد از مذاکرات، رکتور آب سنگین اراک به کار خود ادامه می دهد.

وی خاطرنشان کرد: برنامه هسته ای ما در گذشته یک برنامه ممنوعه بود اما بعد از برجام، این برنامه به یک برنامه مشروع تبدیل شد و کشورها در این زمینه با ما همکاری خواهند کرد.

عراقچی اضافه کرد: جامعه بین الملل و شورای امنیت، موضوع هسته ای ما را به رسمیت شناختند. بنابراین مازاد مواد ما را خریداری می کنند و این موضوع به این معناست که سطح علمی جمهوری اسلامی ایران به حدی رسیده است که دیگر کشورها به آن احترام می گذارند و اکنون آمریکائی ها طالب خرید از ایران هستند.

معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه تصریح کرد: در تنظیمات صورت گرفته، قرار است مدرن سازی آب سنگین اراک از طریق یک شرکت ایرانی انجام شود و گروه ۱+۵ نیز موظف است در این زمینه ما را کمک و همراهی کند تا بتوانیم راکتور آب سنگین اراک را مدلسازی کنیم و این کشورها می دانند اگر در این زمینه به ما نیز کمک نکنند، ما خود می توانیم فعالیت داشته باشیم.

وی تاکید کرد: شکوفایی علمی در ایران موجب شد تا ایران در مقابل ۶ قدرت بزرگ دنیا قرار گیرد و با آنها مذاکره کند.

عراقچی اضافه کرد: شرایط پسابرجام زمینه ای را فراهم می کند تا دانشگاه های ما در سطح بین المللی قرار گیرند و در این زمینه فعالیت کنند.

وی تصریح کرد: در قطعنامه های قبلی که علیه ایران وجود داشت، کشورها می توانستند با این بهانه که دانشجوی ایرانی به موضوع فناوری هسته ای کمک می کند، از ادامه تحصیل وی جلوگیری کنند که این مانع به طور کامل در پسابرجام برداشته شد.

معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه گفت: وزارت امور خارجه وظیفه خود می داند که در حوزه روابط بین الملل دانشگاه ها فعالیت کند و سفارتخانه های ما نیز موظف هستند در این زمینه همکاری کنند که اگر سفارتخانه ای همکاری مناسب را در این خصوص نداشته باشد، به ما اطلاع دهند تا موضوع را پیگیری کنیم.

عراقچی تصریح کرد: در حوزه فعالیت های بین المللی حساسیت های جانبی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد زیرا برخی از افراد که طالب نفوذ به عرصه های سیاسی و فرهنگی کشور هستند، از مجرای فعالیت های علمی سوء استفاده کرده اند و حساسیت نهادهای امنیتی به دلیل این موضوع بوده است.