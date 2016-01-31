نبرد بعثت کرمانشاه در گناوه برای حفظ جایگاه سوم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پانزدهم مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه های کشور روز سه شنبه ۱۳ بهمن ماه در گروه های مختلف برگزار خواهد شد.

تیم بعثت کرمانشاه نیز که در گروه نخست رقابت ها قرار داشته و همانند فصل گذشته از شانس های اصلی صعود به دور دوم محسوب می شود در دیداری خارج از خانه به مصاف پرسپولیس گناوه خواهد رفت.

در این گروه تیم های شهرداری بندرعباس و اکسین البرز به ترتیب با ۳۰ و ۲۹ امتیاز فاصله خوبی با دیگر حریفان ایجاد کرده و از شانس های اصلی صعود به مرحله نهایی مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال هستند.

پس از این دو تیم نماینده کرمانشاه قرار دارد که توانسته با کسب ۲۵ امتیاز از دیدارهای گذشته خود در این فصل در مکان سوم جدول قرار بگیرد و خود را به عنوان یکی از شانس های صعود معرفی کند.

تنها تیمی که در حال حاضر جایگاه سومی بعثت را تهدید می کند نیروی زمینی تهران است که تنها با یک امتیاز کمتر در رده چهارم قرار گرفته و این شانس را دارد در صورت لغزش بعثت در بازی روز سه شنبه جایگاه این تیم را تصاحب کند.

نیروی زمینی تهران در این هفته به مصاف کارون اهواز خواهد رفت که در حال حاضر با ۱۵ امتیاز در رده هشتم جدول رده بندی گروه نخست قرار دارد.

دیدار تیم های بعثت کرمانشاه و پرسپولیس گناوه از ساعت ۱۴ روز سه شنبه در ورزشگاه سراجی گناوه به مصاف هم خواهند رفت.

گفتنی است، از هر گروه ۳ تیم به دور دوم مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال صعود خواهند کرد.