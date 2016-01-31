والیبال بانوان قزوین در تیم های ملی و لیگ اول كشور حضور می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، با روی كار آمدن هیئت جدید در چند ماهه گذشته تغییر، تحولات و تعامل برای بازگشت همدلی و اتحاد به والیبال رنگ و نوایی به خود گرفت و انتصاب فاطمه خلیلی به عنوان نایب رئیس هیئت در بخش بانوان گامی در راستای رشد والیبال استان است.

رئیس هیئت والیبال استان صبح یکشنبه در حاشیه نشست بانوان هیئت والیبال استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: بانوان استان در چند سال گذشته فعالیت قابل توجهی داشته اند و با همدلی و برنامه ریزی فعالان در سطح شهرستان ها در آینده نزدیک شاهد حضور نمایندگان بانوان استان در تیم های ملی و لیگ اول كشور خواهیم بود.

محمد رضا كیایی پور افزود: با فعالیت صورت گرفته در هیئت قبل در بخش بانوان، تمرین والیبال در سطح استان و تمامی شهرستان ها برقرار است اما برای ایجاد یک خروجی مناسب بر فعالیت مربیان و باشگاه ها نظارت و برنامه ریزی صورت خواهد گرفت.

وی تصریح كرد: نبود سالن و خانه اختصاصی والیبال یكی از معضل های اصلی در استان است كه بر بخش بانوان هم سایه انداخته و برای رفع این كمبود به دنبال حامیان مالی و راه اندازی آكادمی والیبال استان در شهرستان آبیک هستیم.

مسئول ورزش امور بانوان اداره كل ورزش و جوانان استان هم در پایان این نشست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: انتظار در عرصه والیبال زیاد است و مربیان باید هدفمند بازیكن سازی كنند و همچنین باشگاه ها با گرفتن مجوز بصورت رسمی از اداره كل ورزش در رقابت های درون استانی شركت كنند.

افسانه حسن نایبی افزود: استعدادیابی، برگزاری مسابقات در استان و اعزام تیم منتخب استان در مسابقات لیگ نوجوان کشور عامل پشتوانه سازی خواهد بود.

وی ضمن تقدیر از زحمات زهرا رسولی به عنوان نایب رئیس چند سال گذشته هیئت یادآور شد: مربیان فعال استان از شاگردان و حاصل تلاش خانم رسولی هستند و حالا این مربیان جوان باید با تجربه گذشته برای معرفی بازیكنان جوان به اردوهای تیم ملی و تشكیل تیم های رده های سنی در سطح شهرستان ها و استان كوشا باشند.

در پایان این نشست بانوان هیئت والیبال استان از زحمات زهرا رسولی نایب رئیس اسبق هیئت والیبال استان تقدیر و فاطمه خلیلی به عنوان نایب رئیس جدید منصوب شد.