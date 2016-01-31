به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن «مبارک» به کارگردانی مهدی خرمیان در ۲۶ قسمت ۱۰ دقیقه ای با تکنیک تک فرم عروسکی به سفارش مرکز صبا تولید و هم اکنون درمرحله دوبله قرار دارد.

مهدی خرمیان گفت: این انیمیشن عروسکی بر اساس شخصیت «مبارک» در نمایش سنتی خیمه شب بازی ساخته شده است. شخصیت ها و طرح کلی داستان بر اساس همان ویژگی ها و شخصیت های اولیه‌ای است که این عروسک خیمه‌شب‌بازی دارد.

وی ادامه داد: نمایش خیمه‌شب‌بازی که برنامه‌ای شاد و مفرح است و در قدیم در جشن‌ها، عروسی‌ها و مهمانی‌ها اجرا می‌شد، شخصیت‌های متعددی دارد که از آن جمله می‌توان به پهلوان‌کچل، پهلوان‌پنبه و مبارک اشاره کرد.

«مبارک» خدمتکاری شوخ و بذله‌گو و نماینده مردم فقیر و محروم است و به همین دلیل هواداران زیادی دارد. این عروسک که در دنیای امروز تقریبا فراموش شده، برآمده از آیین نمایشی خیمه‌شب‌بازی و کاملا ایرانی است.

این کارگردان افزود: مبارک، عروسک سنتی ایرانی و جزو داشته‌های تاریخی و فرهنگی ماست؛ بنابراین همیشه دوست داشتم این عروسک را دوباره زنده کنم. در این انیمیشن از تکنیک عکاسی تک‌فریم استفاده می‌کنیم تا «مبارک» همچنان عروسک باشد و هویت آن حفظ شود.

این انیمیشن‌ساز تاکید کرد: اولین و مهمترین انگیزه من از ساخت انیمیشن «مبارک»، جلوگیری از فراموش شدن این عروسک و معرفی آن به کودکان و نوجوانان بود.

خرمیان اظهار کرد: قصه های «مبارک» به سرپرستی امیر مسعود علمداری نوشته شده و در نگارش آن گروه سنی خردسال و کودک مخاطب این انیمیشن ها قرار گرفته است.

از عوامل تولید این مجموعه می توان به امیرفیل آرام: فیلم بردار، مریم زیلن زادگان: ساخت عروسک و شکیبا شعبانی: انیماتور اشاره کرد.