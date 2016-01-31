  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۱۰

انیمیشن «مبارک» به دوبله رسید/ احیای عروسک فراموش‌شده

انیمیشن «مبارک» به دوبله رسید/ احیای عروسک فراموش‌شده

مجموعه انیمیشن «مبارک» به کارگردانی مهدی خرمیان در مرحله دوبله قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن «مبارک» به کارگردانی مهدی خرمیان در ۲۶ قسمت ۱۰ دقیقه ای با تکنیک تک فرم عروسکی به سفارش مرکز صبا تولید و هم اکنون درمرحله دوبله قرار دارد.

مهدی خرمیان گفت: این انیمیشن عروسکی بر اساس شخصیت «مبارک» در نمایش سنتی خیمه شب بازی ساخته شده است. شخصیت ها و طرح کلی داستان بر اساس همان ویژگی ها و شخصیت های اولیه‌ای است که این عروسک خیمه‌شب‌بازی دارد.

وی ادامه داد: نمایش خیمه‌شب‌بازی که برنامه‌ای شاد و مفرح است و در قدیم در جشن‌ها، عروسی‌ها و مهمانی‌ها اجرا می‌شد، شخصیت‌های متعددی دارد که از آن جمله می‌توان به پهلوان‌کچل، پهلوان‌پنبه و مبارک اشاره کرد.

«مبارک» خدمتکاری شوخ و بذله‌گو و نماینده مردم فقیر و محروم است و به همین دلیل هواداران زیادی دارد. این عروسک که در دنیای امروز تقریبا فراموش شده، برآمده از آیین نمایشی خیمه‌شب‌بازی و کاملا ایرانی است.

این کارگردان افزود: مبارک، عروسک سنتی ایرانی و جزو داشته‌های تاریخی و فرهنگی ماست؛ بنابراین همیشه دوست داشتم این عروسک را دوباره زنده کنم. در این انیمیشن از تکنیک عکاسی تک‌فریم استفاده می‌کنیم تا «مبارک» همچنان عروسک باشد و هویت آن حفظ شود.

این انیمیشن‌ساز تاکید کرد: اولین و مهمترین انگیزه من از ساخت انیمیشن «مبارک»، جلوگیری از فراموش شدن این عروسک و معرفی آن به کودکان و نوجوانان بود.

خرمیان اظهار کرد: قصه های «مبارک» به سرپرستی امیر مسعود علمداری نوشته شده و در نگارش آن گروه سنی خردسال و کودک مخاطب این انیمیشن ها قرار گرفته است.

از عوامل تولید این مجموعه می توان به امیرفیل آرام: فیلم بردار، مریم زیلن زادگان: ساخت عروسک و شکیبا شعبانی: انیماتور  اشاره کرد.

کد مطلب 3037983
محیا رضایی کلانتری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه