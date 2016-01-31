به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست تخصصی بررسی آییننامه مسابقات بینالمللی قرآن، صبح امروز طی برگزاری مراسم افتتاحیهای در سازمان اوقاف و امور خیریه آغاز و تا عصر فردا، دوشنبه، ۱۲ بهمنماه ادامه خواهد داشت.
در این نشست تخصصی که با حضور اساتید ایرانی و خارجی برگزار خواهد شد پیرامون آییننامه جدید مسابقات بینالمللی قرآن جمهوری اسلامی ایران و تغییراتی که این ایجاد خواهد شد بحث و تبادلنظر صورت میگیرد.
همچنین در این نشست اساتیدی از جمله؛ احمد ابوالقاسمی و مهدی دغاغله در بخش صوت، حمیدرضا شاهمیوه و محمود لطفینیا در بخش لحن، علیاکبر حشمتی و سیدمحسن موسویبلده در بخش تجوید، عبدالرسول عبایی، حمیدرضا مستفید و حاجیاسماعیلی در بخش وقف و ابتدا، محمدرضا ستودهنیا و حجتالاسلام شهیدیپور در بخش قرائات و معتز آقایی و امیر آقایی نیز در بخش حفظ حضور خواهند داشت.
نورالدین محمدی از الجزایر، سمیح احمد خالد العثامنه از اردن، شیخ رافع محمد جواد العامری از عراق، سید عقیل حسین المنور از اندونزی نیز اساتید خارجی حاضر در این نشست هستند.
برنامههای جانبی این نشست نیز در روزهای ۱۳ تا ۱۵ بهمنماه در شهرهای اصفهان، قم و مشهد مقدس اجرا میشود.
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