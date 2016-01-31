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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۰۷

از ۲۲ بهمن آغاز می‌شود؛

پخش ویژه برنامه داوطلبان مجلس خبرگان در صدا و سیمای مرکز لرستان

پخش ویژه برنامه داوطلبان مجلس خبرگان در صدا و سیمای مرکز لرستان

خرم آباد - پخش ویژه برنامه داوطلبان مجلس خبرگان رهبری از ۲۲ بهمن در صدا و سیمای مرکز لرستان آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صدا و سیمای مرکز لرستان، در جلسه ای با حضور مدیرکل صدا و سیما، قائم مقام، معاونان و مدیران مرکز لرستان (به عنوان ستاد انتخابات صدا و سیمای مرکز لرشتان) با نمایندگان نامزدهای مجلس خبرگان رهبری، راهکارهای لازم برای پخش برنامه های ویژه انتخابات مجلس خبرگان در صدا و سیما بررسی شد.

در این جلسه محمد بازوند مدیرکل صدا و سیمای مرکز لرستان ضمن تشریح ساختار برنامه های تبلیغی نامزدهای مجلس خبرگان رهبری در استان گفت: مدت زمان این برنامه ها برای هر یک از داوطلبان ۲۰ دقیقه است که بازپخش نیز دارد.

وی گفت: زمان پخش این برنامه ها از ۲۲ بهمن تا ۵ اسفندماه به مدت دو هفته است.

در ادامه جلسه نمایندگان نامزدهای انتخبات مجلس خبرگان رهبری استان درباره تولید این برنامه پیشنهادهایی ارائه دادند.

کد مطلب 3037991

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