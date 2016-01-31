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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۰۹

اخبار امنیتی عراق؛

هلاکت مسئول مالی داعش در الرمادی/ کشته شدن ۶۰ تروریست در کرکوک

هلاکت مسئول مالی داعش در الرمادی/ کشته شدن ۶۰ تروریست در کرکوک

هلاکت مسئول مالی داعش در الرمادی و کشته شدن ۶۰ تروریست در کرکوک از جمله خبرهای امنیتی عراق به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، علی داود رئیس شورای منطقه «الخالدیه» در استان الانبار شب گذشته اعلام کرد که مسئول مالی گروه تروریستی داعش در شهر الرمادی به هلاکت رسید.

وی در عملیات نیروهای امنیتی عراق در منطقه «السجاریه» در شرق الرمادی به همراه ۴ تن از معاونان خود به هلاکت رسید.

افرادی که به هلاکت رسیدند از سرکردگان داعش بودند و مسئولیت آنها پرداخت حقوق به تروریست های داعش بوده است.

النشره نیز گزارش داد که ۶۰ نفر از تروریست های داعش بر اثر حمله ائتلاف مقابله با داعش در اطراف کرکوک کشته شدند. این حمله در حالی صورت گرفت که سرکردگان داعش در یک نشست بودند و تجمع آنها هدف قرار گرفت.

کد مطلب 3037992
سمیه خمارباقی

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