ساخت دوچرخه هیبریدی ایرانی به مرحله نهایی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این دوچرخه با توجه به سیکل رانندگی شهر تهران بزرگ و همچنین با نظرسنجی از دوچرخه سواران شهری برای هر چه بهتر شدن راحتی راکب طراحی و ساخته شده است. از مزایای دوچرخه هیبریدی «بادپای نصیر» می توان به نوع طراحی منحصر به فرد و قابلیتهای کنترلی آن اشاره کرد.

موتور الکتریکی دوچرخه هیبرید بادپای نصیر، بر اساس سه الگوی کاری حداکثر سرعت، شیب پیمایی و شتابگیری محاسبه شده است. این دوچرخه هیبریدی ۳۰ کیلو وزن دارد و ۷ کیلومتر الکتریکی در مکان مسطح و ۴۰ کیلومتر به صورت هیبرید ( پدال و الکتریکی) می رود. این دوچرخه در قالب حالتهای مختلفی کار می کند که انواع آن به شرح زیر است:

پدال زدن به تنهایی

در این شیوه تنها راکب سبب پیشروی دوچرخه می شود.

صرفا الکتریکی

در این روش تنها موتور الکتریکی وظیفه انتقال نیرو را دارد. در این حالت راکب دیگر پدال نمی زند و با تغییر حالت دسته گاز سبب پیشروی چرخ می شود.

HYBRID TRACTIONحالت

در این حالت هم سیستم الکتریکی و هم راکب در انتقال نیرو به چرخ ها موثر هستند. فرد پدال می زند و زمانیکه دچار خستگی شد، دوچرخه به صورت اتوماتیک الکتریکی می شود.

HYBRID BRAKINGحالت

در این مد کاری نیروی مورد نیاز ترمز از طریق ترمز مکانیکی و الکتریکی به صورت همزمان تامین می شود.

شارژ باتری

در این حالت دوچرخه متوقف بوده و می تواند از طریق شارژر باتری خود را شارژ کند.

حالت CRUISE

در این مد تنها موتور الکتریکی وظیفه انتقال نیرو را دارد. در این حالت راکب سرعت را با توجه به نیاز خود تنظیم می کند و دوچرخه بدون استفاده از دسته گاز یا پدالینگ در سرعت مورد نظر به مسیر خود ادامه خواهد داد.

این دوچرخه هیبریدی توسط تیم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر به سرپرستی سید محمدتقی بطحایی و رزاق بلوری افشار ساخته شده است.

مسابقه ساخت دوچرخه هیبریدی

به گزارش مهر، ستاد بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام به برگزاری نخستین دوره مسابقات نوآوران انرژی و محیط زیست با عنوان ساخت دوچرخه های هیبریدی کرده است.

در نیمه اول این مسابقه که در آبان ماه برگزار شد، ۱۰ طرح انتخاب شدند تا به مرحله ساخت وارد شوند. این طرح ها شامل بادپای نصیر (اول)، آداد (دوم)، تووات (سوم)، رکاب سبز (چهارم)، پلی تکنیک (پنجم)، بایک (ششم)، آروین تکنولوژی (هفتم) و ایران هیبرید توانا (هشتم) همچنین گروه های «آریو» و «دوچرخه سبز تفتان» بودند.

پس از انجام داوری، طرح «آریو»، رد و دو طرح «پلی تکنیک» و «ایران هیبرید توانا» نیز انصراف دادند.

در حال حاضر رقابت بین ۷ گروه است که برندگان نهایی نیمه بهمن اعلام می شوند.