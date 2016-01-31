ورود هئیت عالی ارتش افغانستان به پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «سما تی وی»، هیئتی متشکل از هشت نفر از فرماندهان عالی ارتش ملی افغانستان به رياست «محمد شريف يافتعلی» از فرماندهان ارشد اين کشور، ضمن سفر به پاکستان با «هدايت الرحمان» از فرماندهان عالی ارتش پاکستان ديدار کردند.

ارتش پاکستان با صدور بيانيه ای اعلام کرد که امور مربوط به تمهيدات امنيتی در مرزهای دو کشور مهم ترين محور اين ديدار بوده است و هر دو طرف برضرورت همکاری بيشتر برای تقويت امنيت مرزها در هر دو سوی آن تاکيد کردند.

سفر هيئت ارتش ملی افغانستان به پاکستان در شرايطی انجام شده که اختلاف ها ميان دو کشور درخصوص حمله تروريستی اخير به دانشگاه «باچاخان» در نزديکی «پيشاور» تشديد شده است.

سخنگوی ارتش پاکستان گفته بود که حمله به دانشگاه باچاخان از نقطه ای در داخل خاک افغانستان هدايت شده است.

روزنامه «نوای وقت» پاکستان نیز اخيرا اعلام کرد در صورتی که افغانستان در موضوع شناسایی عاملان حمله به دانشگاه باچاخان همکاری نکند، احتمال خروج پاکستان از روند مذاکرات صلح ميان دولت کابل و طالبان وجود دارد.

مقامات افغان، ادعای پاکستان، مبنی بر نقش داشتن افرادی در داخل خاک افغانستان در حمله به اين دانشگاه را رد کرده اند.