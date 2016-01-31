حرکت دانشگاه امیرکبیر به سمت دانشگاههای نسل سوم

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد معتمدی در مراسم انعقاد تفاهم نامه بین دانشگاه امیرکبیر و اتاق بارزگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه از یک سال و نیم گذشته، زمانی که کار را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر شروع کردیم، دو هدف را مدنظر قرار دادیم، گفت: نخست هدایت دانشگاه به سوی استانداردهای دانشگاههای نسل سوم و دیگری اینکه دانشگاه امیرکبیر در عرصه فناوری و تولید ثروت نقش مهمی را ایفا کند، چرا که امروزه صرفا تولید علم و انتشار مقاله، شاخصهای ارزیابی دانشگاهها نیست و اغلب دانشگاههای مطرح در جهان به سوی تولید ثروت گام برداشته اند.
رئیس دانشگاه امیرکبیر افزود: برای حرکت در این مسیر لازم است ساختارها را تغییر دهیم و زبان برقراری ارتباط را به زبان صنعت تغییر دهیم و به زبان صنعت با یکدیگر صحبت کنیم، اتاق بازرگانی تهران میتواند به عنوان کانال ارتباط این دانشگاه با صنعت باشد.
معتمدی با انتقاد از مدرکگرایی در سیستم آموزشی کشور گفت: باید نگرش به مدرک تغییر کند و ضروری است در صدد برگزاری دورههای حرفهای کوتاهمدت باشیم که ارزش آن از دوره لیسانس بالاتر باشد.
وی با بیان اینکه حتی در مورد دوران پساتحریم که سخنهای بسیاری در باب اهمیت آن مطرح شده است، هنوز برنامه تدوین شده مشخصی وجود ندارد، افزود: درحالی که اگر برنامه مشخصی برای بهرهبرداری علمی و دقیق از این فرصت تدوین نشود، همانند فرصتهای دیگر از دست خواهد رفت.
وی گفت: تلاش ما این است که خدمات آموزشی دانشگاه امیرکبیر به اتاق تهران حرفهای باشد تا پس از مدتی، نتیجه ملموسی از آن را شاهدباشیم.
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