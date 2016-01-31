ششمین همایش تقریب مذاهب در مرکز اسلامی هامبورگ برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش تقریب مذاهب در مرکز اسلامی هامبورگ با عنوان «نقش مسلمانان در فعالیت‌های اجتماعی جامعه» با مشارکت و همکاری شورای مسلمانان هامبورگ در سالن گفت‌و‌گوی ادیان و مذاهب این مرکز برگزار شد.

این همایش با استقبال و حضور گسترده شخصیت‌های علمی و فرهنگی، رسانه‌های گروهی از جمله شبکه NDR آلمان و شبکه کربلا و نیز عموم علاقمندان مسلمان و غیرمسلمان مواجه شد.

حجت‌الاسلام‌ و المسلمین شمالی، رئیس مرکز اسلامی لندن مهمان ویژه مرکز اسلامی هامبورگ در این همایش بود.

در این همایش که علاوه بر زبان آلمانی هم‌زمان به زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی نیز ترجمه می‌شد، چهار میزگردِ سخنرانی و پرسش و پاسخ با موضوعات «شالوده تعاون اجتماعی در منابع دینی و تاریخ اسلام»، «چارچوب‌های مناسب برای همکاری اجتماعی مسلمانان در آلمان»، «رسانه‌ها در میدان عمل؛ مسلمانان در تقابل با عموم یا همراه با عموم» و «تعهدات اجتماعی در میدان عمل؛ چالش‌های آینده ما چیست و نیازمند چه ساختاری هستیم؟» برگزار شد.

حجت‌الاسلام والسملین شمالی، رئیس مرکز اسلامی لندن، حجت‌الاسلام‌والسملین ایران‌منش، معاون مرکز اسلامی هامبورگ، مصطفی یولداش، رئیس شورای مسلمانان هامبورگ، مارکوس مهدی گِرهولد از بنیاد مطالعات اسلامی برلین، یاووس اوزغوز، مدیر مؤسسه راه اسلامی آلمان، خانم زیدونی فِرنَو، مسئول مؤسسات خیریه هامبورگ و کبری گوموشای، وبلاگ‌نویس و فعال رسانه‌ای مهم‌ترین سخنرانان این همایش بودند.