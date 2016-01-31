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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۵۱

دانش‌آموزان برای مدافعین حرم البسه زمستانی می‌بافند

دانش‌آموزان برای مدافعین حرم البسه زمستانی می‌بافند

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان با اشاره به طرح «ریسمانی برای آسمان» گفت: دانش‌آموزان دختر با حمایت از پویش مردمی «بافتن البسه زمستانی» از رزمندگان جبهه مقاومت پشتیبانی می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد علامتی در نشست خبری امروز با اشاره به طرح «ریسمانی برای آسمان» که ویژه دانش آموزان دختر است، گفت: این طرح در امتداد پویش مردمی برای حمایت از رزمندگان مقاومت است.

وی افزود: دانش‌آموزان به پویش مردمی برای پشتیبانی از رزمندگان جبهه مقاومت با تهیه و بافت البسه زمستانی برای رزمندگانی که در جبهه مقاومت مشغول جهاد هستند، می‌پیوندند.

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان تصریح کرد: دانش‌آموزان تشکل‌های انجمن‌های اسلامی با بافتن کلاه، شال‌گردن و دست‌کش، همراه با دل‌نوشته‌هایی برای حضرت زینب(س) و هدیه آن به مدافعین حرم می‌توانند از این رزمندگان حمایت کنند.

علامتی یادآور شد: طرح «ریسمان برای آسمان» ویژه دانش‌آموزان دختر عمومی است و تنها برای اعضای تشکل انجمن‌های اسلامی نیست و افرادی که می‌خواهند به این پویش بپیوندند، واژه «لبیک یا زینب(س)» را به سامانه ۱۰۰۰۷۷۵۰۰۷۷۱ پیامک کنند.

وی ادامه داد: آماده‌سازی و بسته‌بندی هدایای هر مدرسه جهت تحویل به قرارگاه شهری اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان بیست‌و‌یکم بهمن ماه صورت می‌گیرد و همچنین هر مدرسه و هر دانش‌آموزی می‌تواند در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن هدایای خود را در پایگاه‌های تعیین شده ارائه دهد.

به گفته دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، بسته‌بندی نهایی و تحویل آنها به رابطین جشنواره عمار در شهرستان یا مراکز استان بیست‌وسوم بهمن ماه انجام می‌گیرد.

کد مطلب 3038000

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