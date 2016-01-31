به گزارش خبرنگار مهر، حامد علامتی در نشست خبری امروز با اشاره به طرح «ریسمانی برای آسمان» که ویژه دانش آموزان دختر است، گفت: این طرح در امتداد پویش مردمی برای حمایت از رزمندگان مقاومت است.

وی افزود: دانش‌آموزان به پویش مردمی برای پشتیبانی از رزمندگان جبهه مقاومت با تهیه و بافت البسه زمستانی برای رزمندگانی که در جبهه مقاومت مشغول جهاد هستند، می‌پیوندند.

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان تصریح کرد: دانش‌آموزان تشکل‌های انجمن‌های اسلامی با بافتن کلاه، شال‌گردن و دست‌کش، همراه با دل‌نوشته‌هایی برای حضرت زینب(س) و هدیه آن به مدافعین حرم می‌توانند از این رزمندگان حمایت کنند.

علامتی یادآور شد: طرح «ریسمان برای آسمان» ویژه دانش‌آموزان دختر عمومی است و تنها برای اعضای تشکل انجمن‌های اسلامی نیست و افرادی که می‌خواهند به این پویش بپیوندند، واژه «لبیک یا زینب(س)» را به سامانه ۱۰۰۰۷۷۵۰۰۷۷۱ پیامک کنند.

وی ادامه داد: آماده‌سازی و بسته‌بندی هدایای هر مدرسه جهت تحویل به قرارگاه شهری اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان بیست‌و‌یکم بهمن ماه صورت می‌گیرد و همچنین هر مدرسه و هر دانش‌آموزی می‌تواند در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن هدایای خود را در پایگاه‌های تعیین شده ارائه دهد.

به گفته دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، بسته‌بندی نهایی و تحویل آنها به رابطین جشنواره عمار در شهرستان یا مراکز استان بیست‌وسوم بهمن ماه انجام می‌گیرد.