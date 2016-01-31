مذاکره استنفورد آمریکا برای همکاری با دانشگاه امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدحسن سبط، رئیس دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز از همکاری دانشگاه‌های معتبر اروپایی و آمریکایی با این دانشگاه در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

وی گفت: طی ملاقات‌های صورت گرفته، برخی از دانشگاه‌های آمریکا از جمله استنفورد برای توسعه همکاری‌های علمی و آموزشی با دانشگاه امیرکبیر اعلام آمادگی کرده و قرار است تا پیش از پایان سال، نمایندگان این دانشگاه برای انجام مذاکرات به تهران سفر کنند.

سبط، چابک‌سازی دانشکده‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر را یکی از برنامه‌های مسئولان این نهاد آموزشی عنوان کرد.

مسعود برومند، در مراسم انعقاد تفاهم نامه بین این این دانشگاه و اتاق بارزگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، از آمادگی دانشکده مدیریت این دانشگاه برای ارائه دوره‌‎های کوتاه‌مدت و بلندمدت به اعضای اتاق بازرگانی تهران خبر داد و افزود: یکی از اهداف این تفاهم نامه، کمک به شرکت‌های نوپای ایرانی در جهت توسعه اقتصادی دانش‌بنیان است.

وی با اشاره به پیشتازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ایجاد مرکز نوآوری شامل بخش های ترویج و کشف ایده ها و شتاب دهنده های واحدهای نوپا، مرکز رشد واحدهای فناور و مرکز هدایت و حمایت شرکتهای دانش بنیان از همکاری مشترک با اتاق بازرگانی تهران در راه اندازی یک مرکز نوآوری مجازی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: این مرکز می‌تواند به رشد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط کمک کند.

برومند گفت: با توجه به اتفاقات اخیر در عرصه سیاسی و تحولات پیش رو در فضای اقتصادی کشور، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، توسعه و رشد شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی را در دستورکار خود قرار داده، از این رو، یکی از مخاطبان اصلی این دانشگاه برای ارائه خدمات، بخش خصوصی به شمار می رود.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ادامه با اشاره به وجود ۲۶ مرکز تحقیقاتی و ۱۶ قطب علمی در این دانشگاه، افزود: طی این تفاهمنامه، کمک به بخش خصوصی برای انتقال دانش فنی به داخل کشور را مورد توجه جدی قرار داده‌ایم.

برومند از راه‌اندازی کلینیک صنعت در دانشگاه صنعتی امیرکبیر خبر داد و عنوان کرد: بنگاه‌های اقتصادی و فعالان کسب‌ و کار می‌توانند با مراجعه به این مرکز، مشاوره‌های لازم در راستای توسعه و تقویت فعالیت‌های خود دریافت کنند.در ادامه،