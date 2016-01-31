  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۳۸

مدير عامل شركت شهركهای صنعتی هرمزگان:

واحدهای صنعتی غیرفعال در هرمزگان تعیین تکلیف می شوند

واحدهای صنعتی غیرفعال در هرمزگان تعیین تکلیف می شوند

بندرعباس - مديرعامل شركت شهرك‌های صنعتی هرمزگان از تعیین تکلیف واحدهای صنعتی غیرفعال در هیئت حل اختلاف سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران خبر داد.

 بهمن غلامپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جلسه هیئت حل اختلاف و داوری كه در شركت شهركهای صنعتی هرمزگان برگزار شد، پرونده ۱۴واحد صنعتی مستقر در شهركهای صنعتی شماره دو بندرعباس، میناب، ایسین و خلیج فارس بندرعباس، با مساحتی بالغ بر ۵۳هزار و ۸۸۴متر مربع مورد رسیدگی قرار گرفت كه پس از بررسی پروندهای فوق برای آنها فسخ و اعطای مهلت اعمال گردید.

وی علت مطرح شدن پرونده های واحدهای صنعتی فوق در هیئت حل اختلاف را عمل نكردن به تعهدات خود اعلام كرد .

مدیر عامل شركت شهركهای صنعتی هرمزگان یادآور شد: با متقاضیانی كه از شركت شهركهای صنعتی هرمزگان جهت سرمایه گذاری و احداث واحد صنعتی، زمین دریافت كرده اند ولی تا كنون به تعهدات خود عمل نکرده اند برخورد قانونی خواهد شد.

کد مطلب 3038002

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه