واحدهای صنعتی غیرفعال در هرمزگان تعیین تکلیف می شوند

بهمن غلامپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جلسه هیئت حل اختلاف و داوری كه در شركت شهركهای صنعتی هرمزگان برگزار شد، پرونده ۱۴واحد صنعتی مستقر در شهركهای صنعتی شماره دو بندرعباس، میناب، ایسین و خلیج فارس بندرعباس، با مساحتی بالغ بر ۵۳هزار و ۸۸۴متر مربع مورد رسیدگی قرار گرفت كه پس از بررسی پروندهای فوق برای آنها فسخ و اعطای مهلت اعمال گردید.

وی علت مطرح شدن پرونده های واحدهای صنعتی فوق در هیئت حل اختلاف را عمل نكردن به تعهدات خود اعلام كرد .

مدیر عامل شركت شهركهای صنعتی هرمزگان یادآور شد: با متقاضیانی كه از شركت شهركهای صنعتی هرمزگان جهت سرمایه گذاری و احداث واحد صنعتی، زمین دریافت كرده اند ولی تا كنون به تعهدات خود عمل نکرده اند برخورد قانونی خواهد شد.