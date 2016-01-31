ایران و فرانسه تفاهم نامه نفتی امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از امضای تفاهم نامه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه با محور فروش ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام به این شرکت فرانسوی، دو کشور یک قرارداد جدید نفتی دیگر در پاریس امضا کرده‌اند.

بر این اساس همزمان با سفر رئیس جمهوری ایران به پاریس، در حضور بیژن زنگنه وزیر نفت تفاهم نامه خرید کاتالیست مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاهی بین یک شرکت خصوصی ایرانی و اکسنس «AXENS» فرانسه امضا شده است.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی امروز با انتشار گزارش کوتاهی، اعلام کرد: در حاشیه دیدار روسای جمهور ایران و فرانسه در پاریس، توافق نامه‌ای بین شرکت AXENS فرانسه و یک شرکت ایرانی امضا شده است.

ایران پیشتر و در دوران تحریم، موفق به کسب و بومی سازی دانش فنی و تولید انواع کاتالیست مورد نیاز مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌های کشور از جمله شرکت AXENS فرانسه شده بود و هم اکنون هم این کاتالیست‌ها در مجتمع‌های پتروشیمی بندر امام، بوعلی، نوری، کارون و پالایشگاه نفت اصفهان (طرح توسعه تولید بنزین یورو چهار) در حال استفاده است.

براساس این موافقت نامه دو شرکت ایرانی و فرانسوی (AXENS) توافق کردند تا با همکاری و مشارکت یکدیگر و تحت برند مشترک علاوه بر تامین نیازهای داخلی کشور، نسبت به صادرات تولید مشترک خود به کشورهای منطقه اقدام کنند.

به گزارش مهر، در چند سال اخیر متخصصان داخلی با دستیابی به دانش فنی تولید کاتالیست‌های پتروشیمی، خرید برخی از مواد افزودنی شیمیایی از شرکت‌های آلمانی مرک، فلوکا و بازل آلمان، شرکت بازل ایتالیا و BASF آلمان را متوقف کردند.