به گزارش خبرنگار مهر، نشر مروارید کتابی را با عنوان «ساحل چپ» به قلم وارلام شالاموف و با ترجمه نازلی اصغرزاده منتشر کرد.

این کتاب که بخشی از داستان‌های مجموعه کتابی با عنوان قصه‌های کولیماست به شرح اسارت شالاموف در زندان‌های دولت کمونیستی شوروی می‌پردازد.

وارلام شالاموف نویسنده‌ این کتاب که در روسیه به عنوان شاعری مشهور شناخته می‌شود در سال ۱۹۳۷ توسط حکومت شوروی دستگیر و به منطقه کولیما در شمال شرقی سیبری فرستاده شد. او نزدیک به دو دهه از زندگی‌اش را در این منطقه سپری کرد و پس از آن حدود دوازده سال از زندگی‌اش را صرف نگارش قصه‌های کولیما کرد.

بسیاری از آثار این شاعر روس تاکنون به زبان‌های انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ایتالیایی، ژاپنی و.... ترجمه شده و مجموعه قصه‌های کولیما در میان آنها از اهمیتی و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

قصه‌های کولیما به باور بسیاری اثر ادبی شگفت و بی‌نظیر قرن بیستم است. این کتاب مجموعه‌ایست از تجارب مخوف و باورنکردنی زندگی در اردوگاه‌های کار اجباری شوروی که توسط نگاه تیزبین یکی از محکومان نقل می‌شود و به‌صورت داستان‌هایی پراکنده تمامی زیروبم‌های دردها و امیدهای این زندگی را بیان می‌کند.

شالاموف خود درباره این کتاب گفته من در این متن تنها تاریخچه روحم را روایت کرده‌ام و نه چیزی بیشتر از این. وی همچنین کتابش را گرامیداشت خاطره انسان‌های عنوان کرده که برای پیشبرد کیش خود قربانی شدند.

در بخشی از فصل نخست این کتاب می‌خوانیم: کلبه مقامات شهری، کشوری و لشکری در بندر اجتماع کرده بودند. همه کامیون‌های شهر در بندر ناگایوا از کشتی کیم استقبال کرده بودند. عده کثیری از نیروهای نظامی و انتظامی، موج شکن را احاطه کرده بودند. تخلیه محموله جاندار کشتی، آغاز شده بود. جمع کامیون‌های آزاد معادن نیز به دستور روسای بخش، از فاصله پانثد کیلومتری بندرگاه به سمت ماگادان به راه افتاده بودند.

اجساد را به ساحل می‌انداختند تا به گورستان جمعی حمل شوند. بی‌آنکه از آنان نام و ناشنی بر جای مانده باشد و فقظ با تنظیم صورت جلسه‌ای، بر لزوم نبش قبر در آینده‌ای نامعلوم برای صدرو گواهی مرگ‌شان تاکید می‌شد. بیماران بدحال و نیمه جان را که هنوز نفسی بر تن داشتند، به بیمارستان‌های ویژه زندانیان در اردوگاه‌های ماداگان، اوله، آرمنی و دوچکه اعزام می‌کردند....

این کتاب را نشر مروارید با قیمت ۱۸۵۰۰ تومان منتشر کرده است.