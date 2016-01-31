بابک صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کیفیت هوای اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت امروز، اظهار داشت: امروز نیز کیفیت هوای اصفهان در وضعیت سالم قرار دارد اما این شاخص از دیروز با میانگین ۷۷ به میانگین شاخص ۸۶ افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه میانگین شاخص کیفی هوای اصفهان ۸۶ است، افزود: تمام ایستگاه‌های سنجش آلودگی اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۷ امروز نیز وضعیت سالم را نشان می‌دهد.

رئیس امور آزمایشگاه‌های استان اصفهان بیان داشت: شاخص کیفی هوای اصفهان در میدان احمد آباد ۸۹، بلوار دانشگاه۸۱، خیابان رودکی ۸۲، چهار باغ خواجو ۸۳، بزرگراه خرازی ۹۰، میدان امام حسین (ع) ۸۶ است.

وی با بیان اینکه شاخص کیفی هوای اصفهان در شهرستان‌های اصفهان نیز سالم است، گفت: در شهرستان‌های خمینی شهر با میانگین شاخص کیفی هوای ۷۲، شاهین شهر ۷۳، مبارکه ۷۸، سجزی ۸۲، کاشان ۶۶ و نجف‌آباد ۷۷ بوده و سالم گزارش می‌شود.