عراقچی: منتظر تاثیر وعده مقامات آمریکایی در مورد قانون ویزا هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس عراقچی صبح امروز در حاشیه نشست مدیران و معاونان بین‌الملل دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در خصوص نشست جده اظهار داشت: آنچه در نشست جده اتفاق افتاد و برگزاری اجلاس فوق العاده سازمان همکاری های اسلامی به درخواست عربستان برای بررسی موضوع حمله به سفارت آن کشور در ایران بود.

وی افزود: حضور ما در آن اجلاس به این دلیل بود که سازمان همکاری های اسلامی یک سازمان مهم در سیاست خارجی ایران محسوب می شود.

معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: ما همواره در این سازمان حضور داشتیم که البته برخی کشورها به خصوص عربستان سعی دارند این سازمان را در جهت منافع خود به کار گیرند.

عراقچی اضافه کرد: موضوع مورد توجه ما در این نشست آن بود که یادآور شویم مشکلات مهمتری در جهان اسلام وجود دارد که سازمان همکاری های اسلامی باید به آن بپردازد و موضوع حمله به سفارت عربستان اگرچه یک مشکل است، اما بزرگترین مشکل جهان اسلام به شمار نمی رود.

وی تصریح کرد: بیش از یک سال است که دولت فلسطین درخواست اجلاس فوق العاده برای بررسی حمله به مسجد الاقصی را به این سازمان داده است، اما هنوز نشستی برگزار نشده است. اما این در حالی است که این سازمان تنها طی دو هفته اقدام به تشکیل اجلاس فوق العاده برای موضوع حمله به سفارت عربستان می کند.

عراقچی اظهار داشت: حمله به سفارت عربستان از سوی دولت ایران نیز محکوم شده و به دنبال مجازات مسببان آن هستیم؛ اما موضوع مهم در نشست جده این بود که بسیاری از کشورهای شرکت کننده مشکل جهان اسلام را ناشی از موضوعات تروریسم، فرقه‌گرایی و اختلافات جهان اسلام می‌‌دانستند.

معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت امور خارجه در خصوص بیانیه این اجلاس نیز افزود: این بیانیه یک بیانیه متعادل نبود و در اجلاس نیز جمهوری اسلامی ایران و کشور لبنان بیانیه ای جداگانه تدوین کرده و اعلام کردند بیانیه این اجلاس را قبول ندارند و این در حالی است که کشورهای دیگر نیز تنها بخش محکوم کردن حمله به سفارت عربستان را قبول داشتند و مابقی بخش های این بیانیه نیز مورد پذیرش کشورهای حاضر در این اجلاس نبود.

عراقچی اضافه کرد: امیدواریم این سازمان به مسیر درست خود که وحدت جهان اسلام است، بپردازد.

وی در خصوص تشکیل کمیته نظارت در خصوص قانون ویزاهای آمریکا نیز گفت: کمیته نظارت جلسات خود را به صورت مرتب برگزار می کند و تصمیمات نیز به موقع اتخاذ می شود.

عراقچی درخصوص واکنش ایران به قانون محدودیت صدور ویزا و تاثیر آن بر برجام و تمهیدات در این زمینه افزود: دولت آمریکا و وزیر خارجه این کشور تعهد کردند این قانون به گونه‌ای اجرا شود که به منافع حاصل از برجام خدشه‌ای وارد نشود. آنها در قدم اول ترتیباتی را اتخاذ کردند که تجار و بازرگانان در سفر به ایران دچار مشکل نشوند. در مراحل بعدی قرار است تمهیداتی به خرج دهند که برای افراد دیگر مشکلی ایجاد نشود. منتظریم تصمیم مقامات آمریکایی در رابطه با نوع اجرای قانون ویزا تاثیرات خود را بگذارد و ببینیم به آن شکل که تصویب شده اجرا می‌شود خللی در برجام می‌کند یا خیر و بعد تصمیم مقتضی گرفته خواهد شد.

معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کمیته نظارت تمامی اقدامات طرف مقابل را تایید کرده، اظهار داشت: موضوعی که من در این زمینه اعلام کردم مربوط به موضوع اجرای تعهدات از سوی طرف مقابل بود. این موضوعی بود که هیات نظارت نیز در جای خود به آن تاکید کرد.

وی تصریح کرد: در تعهدات طرف مقابل نقضی مشاهده نشده و هیات نظارت مراقبت های لازم را انجام می دهد و به موقع مسائل را رصد می‌کند.

عراقچی در پاسخ به سوالی در خصوص جذب بیشتر دانشجویان در رشته های هسته ای نیز گفت: دانشگاه های ما به سمت بین المللی شدن در حرکت هستند و باید علم و فناوری در یک بستر همکاری مشترک بین المللی رشد کند.

معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت امور خارجه در خصوص حضور اساتید خارجی به ایران نیز گفت: این موضوع منوط به خود دانشگاه ها است و دانشگاه ها باید زمینه های لازم را ایجاد کنند البته سیاست وزارت امور خارجه کمک به این موضوع است.