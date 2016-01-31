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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۴۵

کامرون با رئیس شورای اروپا رایزنی می‌کند

کامرون با رئیس شورای اروپا رایزنی می‌کند

نخست وزیر انگلیس درباره تداوم حضور در اتحادیه اروپا با رئیس شورای اروپا دیدار و گفتگو می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو دولتی آلمان، «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلیس امروز در لندن میزبان «دونالد تاسک» رئیس شورای اروپا است.

آنها قرار است در این دیدار به بررسی آخرین وضعیت اتحادیه اروپا بپردازند.

بر اساس اعلام دفتر نخست وزیری انگلیس موضوع ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا و یا خروج از آن بحث اصلی میان کامرون و تاسک عنوان شده است.

انگلیس مدتی است که خواهان اعمال برخی اصلاحات در سیاست های اتحادیه اروپا است.

دولت انگلیس سال ۲۰۱۷ میلادی را سال تصمیم گیری نهایی درباره ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا اعلام کرده است. این در حالی است که برگزاری رفراندوم در این خصوص هنوز به تصویب نهایی دولت انگلیس نرسیده است.

کد مطلب 3038027
شقایق لامع زاده

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