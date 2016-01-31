برگزاری بیش از ۶۸ عنوان برنامه در مساجد قم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید روحانی پیش از ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی خود با اصحاب رسانه پیرامون برنامه‌های دهه فجر، اظهار داشت: شورای تبلیغات انقلاب اسلامی کمیته‌هایی دارد که کمیته کانون‌های مساجد یکی از آن‌ها است.

وی هدف این کمیته را ایجاد هماهنگی میان برخی دستگاه‌ها برای باشکوه‌تر برگزاری مراسم در مساجد و نیز مردمی برگزار شدن آن عنوان کرد.

مسئول دبیرخانه کانون‌های مساجد قم با بیان اینکه با برگزاری جلسات متعدد بیش از ۶۸ عنوان برنامه در دهه فجر برگزار خواهد شد، افزود: دیدار با مراجع عظام تقلید، برگزاری جشن‌های مردمی، جشن‌های روستایی و برگزاری محفل انس با قرآن در بیت امام راحل نمونه‌ای از این مراسم‌ها است.

وی از برگزاری جشن‌های مردمی مساجد شهر قم خبر داد و گفت: در طی ۱۰ شب در ۱۰ مسجد همزمان با نماز مغرب و عشاء جشنی با سخنرانی شخصیت‌های برجسته‌ای چون آیت الله اعرافی و آیت الله اراکی برگزار می‌شود.

حجت الاسلام روحانی با اشاره به اینکه فاصله انقلاب هر ساله بیشتر می‌شود و ضروری است تا به پرسش‌های جوانان در خصوص انقلاب پاسخ داده شود، تصریح کرد: طی برنامه‌ای تحت عنوان پرسمان جوان افرادی خبره به مساجد اعزام می‌شوند تا به جوانان در زمینه چرایی انقلاب پاسخ دهند.

وی برگزاری هرچه باشکوه‌تر گلبانگ الله اکبر، مسابقه کتاب‌خوانی، اعزام ۱۲۰ نفر به مشهد از جوانان و نوجوانانی که تا به حال به این شهر نرفته‌اند، نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی و جشنواره فرهنگی ورزشی با حضور خواهران و برادران در سطح مساجد با عنوان جشنواره فجر آفرینان را از برخی برنامه‌های دیگر در دهه فجر توسط کانون‌های مساجد استان برشمرد.

مسئول دبیرخانه کانون‌های مساجد قم با بیان اینکه حدود ۵۳۰ کانون فرهنگی در استان قم وجود دارد، گفت: در حال حاضر بالغ بر ۳۰۰ کانون در سال تحصیلی در زمینه‌های فرهنگی فعالیت دارند.