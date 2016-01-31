قدرت اله ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح ها را ۱۲ میلیارد و ۶۷۷ میلیون ریال برشمرد و اظهار داشت: از این میزان اعتبار ۱۱۵ میلیارد و ۸۰۲ میلیون ریال صرف پروژه های عمرانی دستگاه های اجرایی و مابقی آن هزینه ساخت پروژه های عمرانی دهیاری ها شده است.

وی با اشاره به اینکه با به بهره برداری رسیدن این طرح ها زمینه اشتغال ۲۲۰ نفر از افراد جویای کار این شهرستان فراهم می شود افزود: این طرح ها شامل افتتاح طرح های کشاورزی و دامپروری، گازرسانی و آبرسانی روستایی و شهری، تکمیل منابع آبی شهری، احداث هنرستان ۲۴ کلاسه شهر دوره چگنی، پروژه های مسکن روستایی و پروژه های راه سازی است.

فرماندار شهرستان دوره چگنی بر هر چه باشکوه تر برگزار شدن برنامه های دهه فجر در این شهرستان تاکید کرد و افزود: مسئولان شهرستان باید با بیان خدمات صورت گرفته در این شهرستان نسبت به قبل از انقلاب مردم را با این خدمات آشنا کنند.

شهرستان چگنی با ۴۳ هزار نفر جمعیت دارای دو شهر و ۴ بخش بوده و در میان شهرستانهای دلفان، خرم آباد، پلدختر، الشتر و کوهدشت قرار گرفته است.