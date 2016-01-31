به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فردقادری که با فیلم سینمایی «جاودانگی» متقاضی حضور در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر بود و از حضور در این جشنواره باز ماند در مورد حضور نیافتن «جاودانگی» در جشنواره فیلم فجر گفت: پس از اعلام اسامی فیلم های جشنواره من هیچ گونه اعتراضی نکردم، چراکه معتقدم وقتی قواعد یک بازی را می پذیرید دیگر نباید به نتیجه آن اعتراض کنید، هرچند که خود را محق برای اعتراض بدانید. در مورد «جاودانگی» و حضور آن در جشنواره فیلم فجر هم همین اتفاق افتاد و از آنجایی که سلیقه هیات انتخاب، راه نیافتن فیلم من به این جشنواره بود، شخصا به نظرشان احترام می گذارم اما در مورد قضاوت تاریخ مطمئن نیستم و معتقدم همیشه با گذشت زمان شایستگی و یا عدم شایستگی افراد و فیلم ها مشخص می شود.

کارگردان فیلم کوتاه «ماجرای یک شب بارانی» در مورد این دوره از جشنواره توضیح داد: حضور نداشتن این فیلم در جشنواره فجر نوعی پیام است که نشان می دهد این جشنواره از فیلم های جسورانه و ساختارشکن استقبال نمی کند و بیشتر نوعی از سینما که با فرمول های از پیش تعیین شده ساخته شده اند به نمایش می گذارد، البته این به معنای بد یا خوب بودن جشنواره نیست و صرفا کیفیت این فستیوال را نشان می دهد. همچنان که در این دوره از جشنواره فجر برخلاف بسیاری از جشنواره های معتبر جهانی بیشتر فیلم های تجاری و بدنه به نمایش گذاشته می شود.

فردقادری در مورد دلیل اصلی حضور نداشتن این پلان-سکانس ۱۵۰ دقیقه ای در جشنواره فجر بیان کرد: دلایل زیادی وجود دارد که بسیاری از حضورها در جشنواره اساسا به خود فیلم و کیفیت آن مربوط نمی شود و بیشتر به روابط افراد با یکدیگر مربوط می شود. فجر یکی از ۵ هزار فستیوالی است که سالانه در جهان برگزار می شود و حضور نداشتن یک فیلم در آن خیلی موضوع بغرنجی محسوب نمی شود اما مساله اصلی صحبت های ناعادلانه ای است که در این بین مطرح می شود و چون عادت به پاسخگویی به این گونه قضاوت ها را ندارم فعلا ترجیح می دهم صحبتی نکنم.

کارگردان فیلم کوتاه «تناوب» تاکید کرد: در سینما آثار ماندگار در دراز مدت بر جای می مانند و این اتفاق را در مورد آخرین فیلم کوتاهم «ماجرای یک شب بارانی» تجربه کردم چرا که برخلاف استقبال مخاطبان در آن زمان در جشنواره فیلم کوتاه تهران، هیچ توجهی از سوی جشنواره به این فیلم نشد اما در طول ماه های گذشته این فیلم در بیش از ۱۵ جشنواره جهانی به نمایش در آمده است و بیش از ۱۰ جایزه از جشنواره های معتبر آمریکایی به دست آورده است. در مورد حضور نیافتن «جاودانگی» در جشنواره هم می توانم بگویم، چون این فیلم مانند آثار کوتاهم پلان-سکانس است در این فستیوال حضور ندارد و متاسفانه ما بر اساس نام ها و روابط قضاوت می کنیم و نه فیلم ها و شاید اگر ساختار فیلم در یک پلان نبود قضاوت ها تغییر می کرد. هر چند این قضیه بسیار تاسف بار است.

این کارگردان ادامه داد: ما علاوه بر بخش «نگاه نو» در بخش «هنر و تجربه» هم ثبت نام کردیم و هرچند به نظر می رسید فیلمی که در یک پلان-سکانس ۱۵۰ دقیقه ای در فضای محدود قطار با بیش از بیست و پنج بازیگر اصلی ساخته شده و در روایت و ساختار پیشنهاد جدیدی به سینمای ایران ارائه می دهد، امکان حضور در این بخش از جشنواره را دارد اما این اتفاق نیفتاد و در مقابل شاهد حضور برخی فیلم ها در این بخش هستیم که خیلی با معانی هنر و تجربه سنخیتی ندارند.

فردقادری در پایان گفت: چهار سال به دنبال ساخت این اثر بودم و همین که این فیلم به سرانجام رسید خدا را شکرگزارم. در تلاشیم این فیلم را هرچه زودتر و بیش از حضورهای جهانی آن، اکران کنیم چرا که زحمات گروه بازیگران، تصویر، صدا و تهیه این فیلم می تواند مورد توجه مردم قرار گیرد چرا که بی شک هر فیلمسازی بیش از هر جشنواره ای برای مردم سرزمینش فیلم می سازد.