سوگواره ادبی «شعر کبود» فراخوان داد

به گزارش خبرنگار مهر، مؤسسه فرهنگی هنری اعراف فراخوان سوگواره «شعر کبود» را با موضوع سرایش شعر در مدح و مرثیه حضرت زهرا(سلام الله علیها) و در آستانه فرارسیدن ایام سوگواری شهادت بانوی دو عالم، حضرت فاطمه(س) منتشر کرد.
شاعران علاقهمند برای حضور در این سوگواره میتوانند آثار خود را در قالبهای غزل، رباعی و سپید از ۱۲ بهمن تا ۱۲ اسفند ماه سال جاری به دبیرخانه این سوگرواره ارسال کنند که شهم هر شاعر برا حضور در هریک از قوالب تنها دو شعر است.
اشعار ارسال شده به دبیرخانه این سوگواره توسط حامد بدیع، علیرضا عسکری و کاظم بهمنی داوری شده و در نهایت سه شاعر برگزیده سوگواره در مراسمی معرفی خواهند شد.
بر این اساس به نفر اول؛ نیم سکه بهار آزادی و به نفرات دوم و سوم نیز ربع سکه اهدا خواهد شد.
همچنین اشعار منتخب سوگواره نیز به صورت آلبوم صوتی و کتاب منتشر میشوند و پس از انتشار در اختیار برگزیدگان قرار خواهند گرفت.
شاعران علاقهمند به حضور در این سوگواره میتوانند آثار خود را در تاریخ یاد شده به نشانی پست الکترونیکی kaboodpoem@araf.irارسال کنند.
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