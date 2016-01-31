جمهوری اسلامی ایران پرچم دار عمل به قرآن است

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام و المسلمین محمدی، صبح امروز در آیین افتتاحیه نشست تخصصی بررسی آئین نامه مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه این نشست نورانی و مهم است، گفت: پیامبر اکرم(ص) می فرماید: کسی که قرآن بیاموزد و متواضع باشد و آن را به دیگران نیز یاد دهد و تنها نیت اش برای خداوند باشد، دارای اجر و پاداش و جایگاه بسیار بالایی است.

وی با بیان اینکه استادان و داوران قرآنی باید براساس این کلام نبوی قدر و جایگاه خود را بدانند افزود: شما اساتید قرآنی در مسابقات و محافل مختلف قرآنی، شاگردانی را تربیت می کنید و در ثواب و اجر آنها سهیم و شریک هستید.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به اینکه خداوند وعده داده است که مومنان را از ظلمات به نور هدایت کند، گفت: قرآن نور است که به وسیله آن خداوند بندگان را به روشنایی و نور هدایت می کند.

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه اضافه کرد: امام خمینی(ره) فرمود مقصد این انقلاب قرآن است و هدف این نظام اسلامی نیز قرآن است و مقام معظم رهبری به عنوان جانشین صالح ایشان نیز همین راه را انتخاب کردند و خود از اساتید برجسته قرآنی و حامیان فعالیت های قرآنی به ویژه مسابقات قرآن در رشته های قرائت و حفظ و دیگر زمینه ها هستند.

وی با اشاره به اینکه علاقه مندیم با اساتید قرآن در جهان اسلام تعامل و ارتباط مستمر داشته باشیم، افزود: توجه به قرآن یکی از مهمترین عوامل موفقیت این انقلاب است و جمهوری اسلامی براساس منویات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری یکی از فعالیت های قرآنی خود را اختصاص به مسابقات قرآن در رشته های قرائت و حفظ اختصاص داده است.

حجت الاسلام محمدی ادامه داد: در سایه راهنمایی و تربیت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بسیاری از جوانان ایران در مسابقات بین المللی قرآن کشورهای مختلف صاحب رتبه های برتر شده اند و طبق شهادت استادان و داوران بین المللی قاریان و حافظان ایرانی جزء برترین های در جهان اسلام به شمار می روند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه علاقه مندیم در زمینه آئین نامه مسابقات بین المللی قرآن از نظرات استادان مختلف بهره برداری کنیم، تصریح کرد: در زمینه فنی با یکدیگر مشورت و گفتگو کنید تا از لحاظ فنی در مسابقات بین المللی به پیشرفت دست یابیم.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی علاوه برتوجه به قرائت و حفظ قرآن، پرچم دار عمل به قرآن نیز هست، تصریح کرد: مبارزه با استکبار همچون آمریکا، حمایت از مظلومین، دعوت مومنین به وحدت نشان های این پرچم داری است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه اضافه کرد: امام خمینی(ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری منادی وحدت در میان مسلمانان اند و هیچ گاه اجازه ندادند میان مسلمانان تفرقه ایجاد شود و امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری ایجاد اختلاف میان مسلمانان را جرم و خیانت می دانستند و رهبر انقلاب اسلامی هم معتقد است که ایجاد اختلاف نسبت به معتقدات مسلمانان خلاف شرعی است.

وی با اشاره به اینکه امام علی(ع) فرمودند: خداوند به واسطه اختلاف و تفرقه افکنی به احدی خیر و خوبی و موفقیت نمی دهد، تصریح کرد: این تذکر است که هم در عرصه ملی و هم بین المللی، هرجا تفرقه باشد، در آن جامعه خیر نیست.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به اینکه افرادی که درصدد تفرقه افکنی میان مسلمانان هستند از جمله گروه داعش اولا مسلمان نیستند و ثانیا حامیان آنها دشمنان اسلام هستند، خاطرنشان کرد: داوران و اساتید قرآنی هرچه به این نصیحت قرآن توجه کنند، به آن میزان خیر و هدایت خواهند داشت.