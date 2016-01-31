تیم بسکتبال «ریرا» راهی رقابت های جوانان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه نهایی رقابت های بسکتبال جوانان کشور از امروز در زنجان آغاز می شود و تیم ریرا قزوین در گروه شمال با تیم های مهرام و باتیس از تهران و هیئت بسکتبال زنجان هم گروه است.

تیم ریرا با صعود از سه مرحله قبل و از بین ۴۸ تیم در جایگاه هشتم تیم نهایی قرار گرفته است.

دو تیم برتر راهی مرحله پایانی این مسابقات می شوند.

رقابت های بسکتبال آموزشگاه های استان در الوند آغاز شد

به گفته مسئول انجمن بسکتبال آموزش و پرورش استان، این رقابت ها با شرکت ۶ تیم در دو مقطع ابتدایی و متوسطه دور اول برگزار می شود.

جهانی افزود: این رقابت ها طی این هفته با شرکت تیم های ناحیه ۱، ۲ قزوین، البرز، آبیک، تاکستان و بوئین زهرا در سالن مطهری شهر الوند برگزار می شود.



تکواندوکاران استان قزوین مجوز تیم ملی را گرفتند

در پایان مسابقات تکواندو آزاد قهرمانی، كشوری، تکواندوکاران استان با کسب ۴ نشان به اردوی تیم ملی راه یافتند.

عرفان حیدری و مصطفی احمدی در اوزان ۷۴ و ۷۸ کیلوگرم به نشان طلا دست یافتند، همچنین مهدی جلالی و فردین نظرپور در اوزان ۶۸ و ۷۴ کیلوگرم نایب قهرمان شدند.

نفرات اول و دوم به اولین مرحله مسابقات انتخابی تیم ملی برای شركت در بیست و دومین دوره مسابقات قهرمانی آسیایی ۲۰۱۶ دعوت شدند.

بانوی قزوینی به اردوی تیم ملی نونهالان فراخوانده شد

با نظر سرمربی تیم ملی فوتبال دختران نونهال آیناز خواجه حق وردی از قزوین به اردوی تیم ملی نونهالان دعوت شد.

این اردو از ۱۲ تا ۱۵ بهمن در کمپ تیم های ملی برگزار می شود.

تیرانداز استان در رقابت های آسیایی ناکام ماند

در ادامه مسابقات تیراندازی انتخابی المپیک ابراهیم برخورداری تیر انداز قزوینی از صعود به فینال رشته تپانچه ۵۰متر باز ماند.

برخورداری با کسب ۵۴۲ امتیاز در جایگاه ۲۴ آسیا ایستاد و به فینال راه نیافت.

در این رقابت ۴۴ تیرانداز برای کسب سهمیه المپیک با هم در هند رقابت کردند.

رقابت های تیر اندازی قهرمانی آسیا و کسب سهمیه المپیک ریو در کشور هند در حال پیگیری است.

تیم های راه یافته به مرحله حذفی رقابت های دسته اول نوجوانان والیبال استان مشخص شدند

به گفته دبیر هیئت والیبال استان، در مرحله حذفی این رقابت ها تیم های تاکستان با شهرداری الوند، ۲۲ بهمن با یاران، قزوین با محمدیه و احسان با آبیک دیدار می کنند.

این مسابقات به میزبانی قزوین و تاکستان برگزار و ۴ تیم به مرحله نهایی صعود می کنند.