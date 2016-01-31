ارتش سوریه در یک قدمی تسلط بر روستای «البغیلیه» دیرالزور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «دام پرس»، نظامیان ارتش سوریه همچنان به پیشروی های گسترده خود در مقابله با تروریست های تکفیری در حومه استان لاذقیه ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این پیشروی ها نظامیان ارتش سوریه در یک قدمی تسلط بر روستای استراتژیک «البغیلیه» قرار گرفتند.

رسانه های عربی اعلام کردند در جریان درگیری های میان ارتش سوریه و تروریست های داعش در روستای البغیلیه شمار زیادی از تکفیری به هلاکت رسیدند.

از سوی دیگر، مواضع و مراکز وابسته به تروریست های تکفیری طی چند نوبت هدف سنگین ترین حملات هوایی جنگنده های سوری قرار گرفتند.

این در حالی است که مواضع تکفیری ها در حومه استان های درعا و ادلب نیز توسط توپخانه های ارتش سوریه زیر آتش گرفته شدند.

گفتنی است، تروریست های تکفیری داعش چندی پیش در جنایتی هولناک بیش از ۳۰۰ شهروند سوری ساکن روستای «البغیلیه» واقع در حومه دیرالزور را به خاک و خون کشیدند. تکفیری ها همچنین ۴۰۰ غیرنظامی ساکن این استان را نیز ربودند.