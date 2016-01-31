مشکلات فوتبال خراسان جنوبی مالی نیست/نیازمندحمایت مسئولان هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی برات زاده صبح یکشنبه در جمع اصحاب رسانه، اظهار کرد: استاندار خراسان جنوبی و دیگر مقامات بالای استانی به رشته های ورزشی دسته جمعی استان به خصوص فوتبال، نگاه ویژه داشته باشند.

وی تصریح کرد: خراسان جنوبی پتانسیل‌های بالایی در رشته‌های مختلف ورزشی داشته و باید مورد حمایت مسئولان قرار گیرد.

وی با اشاره به مشکلات پیش روی رشته فوتبال در استان، بیان کرد: مشکلات موجود در این بخش مالی نبوده و بیشتر جنبه حمایتی دارد.

برات زاده بابیان اینکه متأسفانه خراسان جنوبی در ورزش‌های جمعی وضعیت مطلوبی ندارد، اظهار کرد: کارهای دسته جمعی و بزرگ همکاری افراد بزرگ و دسته جمعی را می‌طلبد.

وی ادامه داد: باید در زمینه ورزش جمعی در خراسان جنوبی آسیب شناسی شده و راهکارهای حل این مشکلات نیز با همفکری همه مسئولان استانی ارائه شود.

سفر رئیس فدراسیون فوتبال به خراسان جنوبی

رئیس هیئت فوتبال خراسان جنوبی با اشاره به سفر رئیس فدراسیون فوتبال در بیستم بهمن ماه به خراسان جنوبی، بیان کرد: باید از این فرصت در راستای کمک به رشته فوتبال استان استفاده کنیم.

برات زاده از افتتاح اولین آکادمی خصوصی فوتبال عماد نظام فردوس در دهه فجر سال جاری خبر داد و گفت: این ساختمان با حضور علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال و دکتر علیزاده رئیس آکادمی ملی فوتبال ایران و مسئولان استانی و شهرستانی در دهه فجر به صورت رسمی افتتاح می‌شود.

وی ادامه داد: با افتتاح این اکادمی، انگیزه ورزشکاران در رشته فوتبال افزایش‌یافته و می‌توانیم این ظرفیت و انگیزه را به سراسر استان نیز منتقل کنیم.

برات زاده با اشاره به درخواست‌هایش از مسئولان استانی و کشوری، بیان کرد: خراسان جنوبی باید مجهز به تیم لیگ دسته دو یا لیگ سه شود چرا که حضور این تیم در استان مزیت‌های زیادی در رشته ورزشی فوتبال خواهد داشت.

وی افزود: در راستای حضور این تیم در استان، برگزاری مسابقات کشوری و استانی افزایش‌یافته و انگیزه ورزشکاران نیز ترغیب می‌شود.

رشته فوتبال استان مجهز به ساختمان اداری شود

برات زاده خواستار احداث ساختمان اداری ویژه رشته فوتبال استان شد و افزود: چندی پیش زمینی به‌منظور این امر در اختیار هیئت فوتبال استان قرار گرفت که متأسفانه به دلیل برخی مشکلات داخلی ناتمام ماند.

رئیس هیئت فوتبال خراسان جنوبی بابیان اینکه باید غول خفته ورزش را در استان بیدار کنیم، اظهار کرد: همچنین باید در مذاکرات ورزشی در بین مسئولان استانی، سرانه تحمل خویش را بالا ببریم.

وی با اشاره به حضور ورزشکاران استان در فستیوال ورزشی، بیان کرد: ۱۴ نفر از بانوان زیر ۷ سال خراسان جنوبی برای فستیوال ورزشی اعزام شدند.

برات زاده بابیان اینکه شرکت در مسابقات باعث رشد و توسعه ورزش می‌شود، افزود: همچنین حضور دیگر تیم‌ها در خراسان جنوبی باعث معرفی ظرفیت‌ها، مظلومیت و محرومیت استان نیز می‌شود.